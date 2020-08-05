СБУ задержала боевика "Востока": воевал против ВСУ еще под Донецким аэропортом
В Донецкой области СБУ задержала бывшего боевика батальона "Восток". Он воевал на стороне боевиков против украинской армии еще под Донецким аэропортом.
Боевик является жителем Мариуполя, в 2014 году добровольно присоединился к рядам так называемого "батальона", сообщает пресс-служба СБУ.
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На "посту" пулеметчика он находился на позициях боевиков в районе Донецкого аэропорта, а также Авдеевки и Песков,
– говорится в сообщении.
Правоохранители сообщают, что в 2015 году боевик покинул группировку и уехал в Россию. Там он скрывался от правосудия.
Задержали боевика, когда он скрытно прибыл на подконтрольную Украине территорию.
Боевику сообщили о подозрении по статье об "участии в террористической группе или террористической организации". Сейчас продолжаются следственные действия.
СБУ задержала боевика "Востока" / фото СБУ
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Что известно о боях за Донецкий аэропорт?
Аэропорт не работает с мая 2014 года, когда там начались боевые действия. За меньше чем год боев аэропорт полностью разрушили.
19–20 января 2015 года боевики взорвали терминал ДАП противокорабельными бомбами. Часть украинских военных, которые держали оборону 242 дня, погибли под завалами от мощного удара, другие в бою, еще часть – в плену. До сих пор неизвестно точное количество погибших.
Все, кто оборонял аэропорт, кто погиб и кто остался жив, вошли в историю как киборги.