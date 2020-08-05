В Донецкой области СБУ задержала бывшего боевика батальона "Восток". Он воевал на стороне боевиков против украинской армии еще под Донецким аэропортом.

Боевик является жителем Мариуполя, в 2014 году добровольно присоединился к рядам так называемого "батальона", сообщает пресс-служба СБУ.

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На "посту" пулеметчика он находился на позициях боевиков в районе Донецкого аэропорта, а также Авдеевки и Песков,

– говорится в сообщении.

Правоохранители сообщают, что в 2015 году боевик покинул группировку и уехал в Россию. Там он скрывался от правосудия.

Задержали боевика, когда он скрытно прибыл на подконтрольную Украине территорию.

Боевику сообщили о подозрении по статье об "участии в террористической группе или террористической организации". Сейчас продолжаются следственные действия.

СБУ задержала боевика "Востока" / фото СБУ

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