У Донецькій області СБУ затримала колишнього бойовика батальйону "Восток". Він воював на стороні бойовиків проти української армії ще під Донецьким аеропортом.

Бойовик є жителем Маріуполя, який у 2014 році добровільно приєднався до лав так званого "батальйону", повідомляє пресслужба СБУ.

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На "посаді" кулеметника він перебував на позиціях бойовиків в районі Донецького аеропорту, а також Авдіївки та Пісків,

– йдеться у повідомленні.

Правоохоронці повідомляють, що у 2015 році бойовик залишив угруповання і виїхав в Росію. Там він переховувався від правосуддя.

Затримали бойовика, коли він приховано прибув на підконтрольну Україні територію.

Бойовику повідомили про підозру за статтею про "участь у терористичній групі чи терористичній організації". Наразі тривають слідчі дії.



СБУ затримала бойовика "Востоку" / Фото СБУ

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