СБУ затримала бойовика "Востоку": воював проти ЗСУ ще під Донецьким аеропортом
У Донецькій області СБУ затримала колишнього бойовика батальйону "Восток". Він воював на стороні бойовиків проти української армії ще під Донецьким аеропортом.
Бойовик є жителем Маріуполя, який у 2014 році добровільно приєднався до лав так званого "батальйону", повідомляє пресслужба СБУ.
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На "посаді" кулеметника він перебував на позиціях бойовиків в районі Донецького аеропорту, а також Авдіївки та Пісків,
– йдеться у повідомленні.
Правоохоронці повідомляють, що у 2015 році бойовик залишив угруповання і виїхав в Росію. Там він переховувався від правосуддя.
Затримали бойовика, коли він приховано прибув на підконтрольну Україні територію.
Бойовику повідомили про підозру за статтею про "участь у терористичній групі чи терористичній організації". Наразі тривають слідчі дії.
СБУ затримала бойовика "Востоку" / Фото СБУ
Зверніть увагу Кіборг з Донецького аеропорту помер після 5 років боротьби за життя
Що відомо про бої за Донецький аеропорт?Аеропорт не працює з травня 2014 року, коли там почалися бойові дії. За менше, ніж рік боїв аеропорт повністю зруйнували.
19 – 20 січня 2015 року бойовики підірвали термінал ДАП протикорабельними бомбами. Частина українських військових, які тримали оборону 242 дні, загинула під завалами від потужного удару, інші у бою, ще частина – у полоні. Досі невідома точна кількість загиблих.
Усі, хто обороняв аеропорт, хто загинув і хто залишився живим, увійшли в історію, як кіборги.