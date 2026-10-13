Регистрировали Starlink для россиян и передавали координаты Сил обороны: задержаны четверо агентов

СБУ разоблачила еще четырех человек, которые помогали российским военным активировать спутниковые терминалы Starlink. Один из задержанных также собирал координаты объектов Сил обороны для подготовки российских ударов.

Злоумышленники искали легкий заработок в телеграм-каналах, где их завербовали российские спецслужбы. Об этом сообщает СБУ.

Как российские агенты регистрировали Starlink?

Всех четверых фигурантов удаленно завербовали через Telegram-каналы. Они незаконно верифицировали спутниковые терминалы, которые впоследствии использовали российские военные.

В Хмельницкой области контрразведчики задержали мобилизованного, который самовольно покинул воинскую часть. По заказу россиян он зарегистрировал 10 терминалов Starlink, а затем продал представителю российских спецслужб данные для их активации.

Согласно материалам дела, сначала мужчина оформлял устройства на себя, а впоследствии обманным путем привлекал к регистрации знакомых. Кроме того, он передавал куратору из России координаты объектов Сил обороны, которые враг планировал атаковать с воздуха.

Где еще разоблачили пособников России?

В Запорожье правоохранители задержали местного безработного, который активировал Starlink для российских военных на временно оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей.

Для регистрации терминалов мужчина привлекал знакомых, обещая им деньги, но не сообщал, кто на самом деле заказывает услугу. Его задержали возле почтового отделения, когда он пытался оформить для врага еще одно устройство.

Еще двух подозреваемых разоблачили в Николаевской области. По версии следствия, жители областного центра регистрировали спутниковые терминалы через сервисы почтовых операторов, используя данные подставных лиц. Так они активировали для российских военных более 10 устройств. Один из фигурантов ранее привлекался к уголовной ответственности за разбой.

Сотрудники СБУ задержали агентов России, которые массово регистрировали терминалы Starlink для оккупантов:

Какое наказание грозит задержанным?

СБУ сообщила, что все терминалы, зарегистрированные фигурантами для российских военных, уже заблокированы.

Четырем задержанным объявили подозрения по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена в условиях военного положения. В настоящее время они находятся под стражей. В случае доказательства вины подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы писали, что в Харьковской области разоблачили группу агентов. Они наносили удары по местным заводам и следили за передвижениями украинских военных.