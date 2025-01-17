"Сливала" россиянам данные об эшелонах ВСУ: в Полтаве задержали чиновницу Укрзализныци

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали чиновницу Укрзализныци. Известно, что она через своего мужа-боевика оккупационных группировок передавала в ФСБ информацию об эшелонах ВСУ.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ. Отмечается, что сейчас злоумышленница находится под стражей без права внесения залога.

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Бухгалтер "Укрзализныци" сотрудничала с россиянами

Правоохранители разоблачили главного бухгалтера одного из филиалов АО "Укрзализныця" в Полтавской области. "Связным" агентки оказался ее муж – боевик оккупационных группировок России, который воюет против Украины на восточном фронте.

Чиновница передавала россиянам информацию о времени, направлениях и особенностях груза военных эшелонов, двигавшихся железнодорожным сообщением в регионе. По данным СБУ, больше всего врага интересовали поезда Сил обороны, перевозившие на передовую тяжелую бронетехнику, артиллерийское вооружение и боеприпасы.

Чтобы получить разведданные, чиновница использовала служебную документацию, с которой работала как главбух госучреждения. Также она расспрашивала "дополнительную" информацию о перевозке у своих коллег,

– рассказали правоохранители.

Всю информацию агентка передавала ФСБ сначала через своего мужа, который воюет на стороне оккупантов в Донецкой и Запорожской областях, а затем ее вывели на прямую связь с российским куратором.

Правоохранители задержали предательницу по месту жительства / Фото: СБУ

По данным следствия, фигурантка до 2014 года проживала в Горловке Донецкой области, но после захвата города она переехала в Полтаву. Россияне "заметили" женщину весной 2024 года через ее мужа, который остался на временно оккупированной части Донецкой области и присоединился к военным группировкам врага.

Следователи СБУ сообщили женщине о подозрении по двум статьям: "государственная измена, совершенная в условиях военного положения" и "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников". Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Также правоохранители планируют заочно сообщить о подозрении ее мужу, который сейчас воюет против украинских защитников.