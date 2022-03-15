СБУ задержала хакера, который рассылал украинским чиновникам предложения сдаться

На стороне оккупантов не только военные, но и хакеры. Одного из них, к слову, удалось задержать СБУ. Он рассылал нашим чиновникам предложения сдаться.

Сотрудникам СБУ удалось задержать хакера. Известно, что он не только рассылал украинским чиновникам предложения сдаться, но и обеспечивал оккупантам связь в нашей стране.

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С его помощью враги передавали указания группам на местах

Так, в ведомстве сообщают, что хакер способствовал тому, чтобы:

анонимно осуществлялись звонки из России на мобильные телефоны оккупантов в Украине ;

; рассылались украинским силовикам, а также государственным служащим СМС-сообщения с предложениями сдаться и перейти на сторону врагов;

и перейти на сторону врагов; передавались команды и указания передовым группам русских захватчиков.

Хакера задержали, а его оборудование конфисковали:

Сотрудники СБУ отметили, что за день через этого хакера проходило до тысячи звонков. Большинство из них – от высшего руководства армии страны-агрессора.

Известно, что коллаборант задержан, а все его оборудование уже конфисковали. Сейчас ему объявили о подозрении.

Он будет отвечать по всей строгости закона. Потому что на нем – кровь десятков, а то и сотен убитых украинцев. Работаем дальше! Слава Украине!,

– подчеркнули в СБУ.

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