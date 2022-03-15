Співробітникам СБУ вдалося затримати хакера. Відомо, що він не лише розсилав українським чиновникам пропозиції здатися, а й забезпечував окупантам зв'язок у нашій країні.
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З його допомогою вороги передавали вказівки групам на місцях
Так, у відомстві повідомляють, що хакер сприяв тому, щоб:
- анонімно здійснювалися дзвінки з Росії на мобільні телефони окупантів в Україні;
- розсилалися українським силовикам, а також державним службовцям СМС-повідомлення з пропозиціями здатися та перейти на бік ворогів;
- передавалися команди та вказівки передовим групам російських загарбників.
Хакера затримали, а його обладнання конфіскували:
Співробітники СБУ зазначили, що за день через цього хакера проходило до тисячі дзвінків. Більшість з них – від вищого керівництва армії країни-агресорки.
- Відомо, що колаборанта затримано, а все його обладнання вже конфіскували. Наразі йому оголосили про підозру.
Він відповідатиме за усією суворістю закону. Бо на ньому – кров десятків, а то і сотень убитих українців. Працюємо далі! Слава Україні!,
– наголосили в СБУ.
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