Співробітникам СБУ вдалося затримати хакера. Відомо, що він не лише розсилав українським чиновникам пропозиції здатися, а й забезпечував окупантам зв'язок у нашій країні.

Читайте також Хакери зламали сайт Житомирської обласної ради: зловмисники розмістили фейк про атаку окупантів

З його допомогою вороги передавали вказівки групам на місцях

Так, у відомстві повідомляють, що хакер сприяв тому, щоб:

анонімно здійснювалися дзвінки з Росії на мобільні телефони окупантів в Україні;

розсилалися українським силовикам, а також державним службовцям СМС-повідомлення з пропозиціями здатися та перейти на бік ворогів;

та перейти на бік ворогів; передавалися команди та вказівки передовим групам російських загарбників.

Хакера затримали, а його обладнання конфіскували:

Співробітники СБУ зазначили, що за день через цього хакера проходило до тисячі дзвінків. Більшість з них – від вищого керівництва армії країни-агресорки.

Відомо, що колаборанта затримано, а все його обладнання вже конфіскували. Наразі йому оголосили про підозру.

Він відповідатиме за усією суворістю закону. Бо на ньому – кров десятків, а то і сотень убитих українців. Працюємо далі! Слава Україні!,

– наголосили в СБУ.

Це цікаво – Російський солдат хоче підняти "орду" на бунт – дивіться відео: