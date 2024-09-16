СБУ задержала каждого, кто поджигал военные авто: никто из поджигателей не избежит наказания

Служба безопасности задерживает всех преступников, которые поджигают автомобили военных. Это сигнал для других поджигателей, что никто не избежит наказания.

Как пишет политолог Алексей Голобуцкий, такие преступления должны наказываться пожизненным заключением.

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По мнению эксперта, цель компании российских спецслужб по поджогу авто – посеять уныние в армии и обществе. "Сами же россияне относятся к подобным агентам как к хламу. Часто их бросают на деньги, или заставляют совершать более жесткие нарушения, угрожая разоблачением. Выполняя задание на 1-2 тысячи гривен, они рискуют остаток жизни провести за решеткой. Ведь СБУ задержала абсолютно всех поджигателей. И менять их россияне точно не собираются", – отмечает Голобуцкий.

Очевидно, что после потери своих агентурных сетей в первый год полномасштабного вторжения, ФСБ активно ищет новые формы для вербовки. Поджигателей иногда находят, высчитывая пророссийские посты в соцсетях. Но чаще просто вербуют через предложения работы,

– считает политолог.

Эксперт предлагает свой вариант того, как свести подобное количество преступлений к минимуму. "Задержания от СБУ важны не только для справедливого наказания поджигателей, но и как предостережение для других возможных заробитчан-преступников. Но самое главное – все поджигатели должны получать пожизненные сроки. Жечь имущество военных во время войны – что это, если не государственная измена?", – резюмирует Голобуцкий.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве Служба безопасности задержала сразу пять поджигателей. Преступники подожгли пять служебных авто военных в трех разных районах столицы, оставив на месте преступления провокационные листовки. Российские спецслужбы вышли на поджигателей, когда те искали заработок в телеграмме. Фигуранты сначала находили потенциальные цели и отправляли фото российским кураторам для согласования.