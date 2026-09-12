Наносил удары по воинским частям и складам: в Хмельницкой области СБУ задержала вражеского шпиона

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Хмельницкой области корректировщика ракетно-дроновых ударов России по объектам Сил обороны и государственным учреждениям. В настоящее время злоумышленник находится под стражей без права освобождения под залог, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщает Служба безопасности Украины, корректировкой российских обстрелов занимался безработный житель города Славута.

Как мужчина стал шпионить в пользу врага?

Мужчина попал в поле зрения российских спецслужб через телеграм-каналы, где искал легкий заработок.

По указанию оккупантов информатор обходил территорию города и прилегающие районы, чтобы выявить геолокации потенциальных целей для вражеских атак.

Сбор координат и задержание

Сотрудники СБУ разоблачили фигуранта на начальном этапе его разведывательной деятельности, когда тот получил задание собрать подробные координаты для запланированных обстрелов западного региона Украины.



Доказательства шпионажа / СБУ



Доказательства шпионажа / СБУ

Правоохранители зафиксировали, как злоумышленник сфотографировал фасад административного здания и контрольно-пропускные пункты местной воинской части. В дальнейшем он должен был найти и передать врагу точные координаты складских помещений украинских войск.

Контрразведчики задержали фигуранта по месту его проживания. Во время обысков у него изъяли мобильный телефон с фотографиями украинских объектов и отметками на электронных картах Google.

Объявление подозрения и наказание

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по части 3 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины в отношении несанкционированного распространения информации о перемещении или размещении Вооруженных сил Украины в условиях военного положения.

Спецоперацию по раскрытию проводили сотрудники СБУ в Хмельницкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что СБУ задержала в Кропивницком местного жителя, которого подозревают в сотрудничестве с ФСБ. По данным следствия, он помогал российским спецслужбам готовить ракетные и дронные удары по объектам инфраструктуры.

Во время задержания правоохранители обнаружили у мужчины два охотничьих ножа. Следствие полагает, что он носил их с собой на случай разоблачения, чтобы оказать сопротивление правоохранителям.