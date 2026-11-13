Прикрывался прогулками с женщиной: СБУ задержала корректировщика ударов по Силам обороны

Контрразведка СБУ задержала в Киеве российского агента, который готовил удары по Силам обороны столицы. Для конспирации мужчина маскировал разведывательную деятельность под обычные прогулки со своей сожительницей.

Об этом сообщили в СБУ.

Планировал направить дроны на военные объекты и АЗС

Фигурант был задержан во время разведывательной вылазки. Он как раз фотографировал расположение одного из подразделений Вооруженных Сил Украины и сообщал об этом своему российскому куратору. В дальнейшем мужчина должен был передать ему фото с координатами объекта. По данным СБУ, противник мог планировать атаку на него с помощью беспилотника.

Кроме того, агент собирался определить геолокацию нескольких автозаправочных станций и почтовых терминалов в Киеве, чтобы передать эти данные российской спецслужбе.

Как выяснили следователи, мужчину завербовали еще до начала полномасштабного вторжения. Тогда он работал дальнобойщиком и периодически ездил в Россию. После вербовки агент находился в режиме ожидания, а недавно сотрудник российской спецслужбы вновь вышел с ним на связь.

Для конспирации мужчина брал с собой на разведывательные вылазки сожительницу. Женщина не знала о его истинной цели, а их прогулки должны были выглядеть как обычный совместный досуг.

Какое наказание грозит агенту?

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. В настоящее время он находится под стражей без права освобождения под залог. За содеянное ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Черниговской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Ранее СБУ разоблачила еще одного российского агента, который собирал разведданные для корректировки ударов по украинским военным. Мужчина из Черкасской области передавал врагу информацию о местах базирования защитников в центральных областях Украины. После разоблачения он пытался уйти от ответственности и уехал в Закарпатье, однако правоохранители установили его местонахождение и задержали.