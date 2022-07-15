СБУ задержала мужчин, которые могут быть причастны к ударам по Николаеву

Служба безопасности Украины задержала двух мужчин, причастных к недавним вражеским обстрелам Николаева и Баштанки. Задержанные передавали информацию о размещении подразделений ВСУ и объектов инфраструктуры.

Эти данные использовали оккупанты для интенсивных обстрелов Николаевщины. Злоумышленниками оказались жители региона.

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Информацию мужчины передавали своим кураторам

Всю собранную информацию агенты передавали своему куратору через каналы закрытой связи. Сотрудники СБУ провели обыски в домах задержанных. Нашли и изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, там доказательства сотрудничества с врагом.

Задержанным грозит до 12 лет за решеткой

Мужчинам сообщили о подозрении за несанкционированное распространение информации о перемещении вооружения или размещении ВСУ, совершенном в условиях военного или чрезвычайного положения. Цель этого – передать информацию государству-агрессору.

Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

Сейчас СБУ проводит следственные действия, чтобы установить всех причастных к агентурной сети.

СБУ задержала корректировщиков огня / Фото СБУ

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Обстрелы Николаева: последние новости

Утром 15 июля россияне обстреляли 2 николаевских университета. Масштаб разрушений – очень значительный. Восстановить их до 1 сентября не получится.

Днем ранее под вражеский огонь в городе попали почти 20 троллейбусов.

Снаряды попали в 2 николаевские школы. Во дворах – гигантские воронки.

14 июля всего по Николаеву попали 9 российских ракет.

Смотрите в видео – Ким об обстреле университетов в Николаеве