СБУ задержала "кротов" ФСБ, которые готовили ракетный удар по Мотор Сичи

В Запорожской области СБУ задержала агента ФСБ и его брата, которые планировали передать врагу геолокацию цехов публичного акционерного общества "Мотор Сич" и еще одного машиностроительного завода.

По данным контрразведки СБУ, врагу нужны были локации конструкторских бюро и производственных мощностей, которые были передислоцированы после полномасштабного вторжения и где изготавливают авиадвигатели для боевых вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.

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Как действовал "крот"

Чтобы получить разведданные, российская спецслужба привлекла своего агента – механика станков одного из промышленных объектов Мотор Сичи.

По указанию россиян он обходил территорию предприятия и фиксировал местоположение производственных цехов и складов с готовой продукцией. Затем делал отметки нужных локаций на гугл-картах для их дальнейшей передачи в ФСБ,

– говорится в сообщении СБУ.

Злоумышленник собирался передать отчет Кремлю через своего брата – местного жителя, который был на прямой связи с кадровым сотрудником российской спецслужбы.



Мужчину завербовала российская ФСБ / Фото СБУ

Россия планировала удары по оборонным объектам

Далее захватчики планировали осуществить прицельные ракетные удары по оборонным объектам Запорожья.

Контрразведчики СБУ задержали обоих предателей, когда они готовились передать разведданные в ФСБ.

Отмечают, что кроме задержания злоумышленников, СБУ провела комплексные мероприятия, чтобы обезопасить мощности оборонно-промышленного комплекса Украины.

Братья планировали удары по оборонным объектам / Фото СБУ

Что грозит предателям

Правоохранители сообщили обоим задержанным о подозрении в государственной измене совершенной в условиях военного положения.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

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