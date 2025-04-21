СБУ задержала 5 агитаторов Кремля, среди которых однопартиец экс-нардепа Мураева

Служба безопасности Украины задержала еще 5-х пророссийских интернет-агитаторов, которые действовали на Киевщине и Прикарпатье. Злоумышленники публично поддерживали войну России против Украины и оправдывали военные преступления Кремля.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Смотрите также Российская ИПСО о срыве "перемирия" со стороны Украины провалилась, – ЦПД

СБУ задержала агитаторов Кремля

СБУ задержала 5 агитаторов Кремля, среди которых – 58-летний бывший функционер запрещенной партии "Наши" экс-нардепа Евгения Мураева. По данным источника "Украинской правды", речь идет о фигуранте с Киевщины Александре Рудиче.

По материалам дела, предатель был администратором одной из групп в Фейсбуке. В ней он регулярно распространял фейки о Силах обороны и ситуации на фронте, а также восхвалял Путина. Общая аудитория вражеского интернет-ресурса составляла 27 тысяч пользователей.

Также СБУ задержала сотрудника одного из заводов на Киевщине, который популяризировал оккупантов во время общения с коллегами.

Кроме этого, СБУ задержала также вражескую агитаторку в столице. Злоумышленница зарегистрировалась в запрещенной соцсети "ВКонтакте", где поддерживала оккупационные группировки России. Также на Прикарпатье разоблачили жительницу поселка Богородчаны, которая в "Одноклассниках" героизировала российских захватчиков и оправдывала временную оккупацию восточных регионов Украины.

Пятым агитатором Кремля оказался водитель местной торговой компании, который во время рабочих поездок с коллегами начинал провокационные разговоры, оправдывая преступления Кремля.

Инициированные Службой безопасности судебно-лингвистические экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности злоумышленников.

Следователи СБУ сообщили им о подозрениях за оправдание российской агрессии. Всем злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее СБУ и Национальная полиция задержали агента российской военной разведки в Хмельницкой области. Предательница готовила удары по аэродрому, транзитным складам хранения оружия, боеприпасов и амуниции украинских войск.