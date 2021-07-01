Удачная спецоперация: СБУ выманила из России организатора "референдума" на Луганщине

Сотрудники СБУ выманили и задержали организатора незаконного "референдума" о создании "ЛНР". Женщина длительное время скрывалась в России.

Чтобы выманить ее в Украину и задержать, СБУ провернула настоящую спецоперацию.

Важно Делал вид, что переселенец: в Киеве задержали боевика с Луганщины

Роль женщины в псевдореферендуме

По данным следствия, злоумышленница возглавляла "избирательную комиссию" во время проведения "референдума" в Попасной. Она имела немало задач, в частности:

подбирала кандидатуры представителей "участковых комиссий",

координировала деятельность,

организовывала доставку бюллетеней,

контролировала голосование.

Злоумышленница также обеспечила подсчет голосов и отправку "бюллетеней" в Луганск.

Побег в Россию

После освобождения Попасной, злоумышленница сбежала в Россию. Следователи заочно сообщили ей о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и объявили в розыск. Впоследствии сотрудники СБУ инициировать ее приезд на территорию Украины.

Как именно состоялась спецоперация по ее задержанию, в СБУ не сообщают. Также сотрудники Службы безопасности проверяют ее причастность к другим преступлениям.



Бюллетени, которые использовали на псевдореферендуме / Фото СБУ

Женщина скрывалась от правосудия в России. Впрочем, благодаря спецоперации, СБУ удалось инициировать ее приезд на территорию Украины, женщину задержали.