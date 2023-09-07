Пропагандировал коммунистический режим: СБУ вручила подозрение мукачевскому писателю

Служба безопасности разоблачила очередного фаната "русского мира". Им оказался закарпатский писатель.

В СБУ отметили, что он проживает в Мукачево и с начала полномасштабной войны, начатой Россией в Украине, пропагандировал коммунистический режим. Также он в социальных сетях распространял запрещенную в нашем государстве советскую символику.

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На Закарпатье разоблачили писателя, который пропагандировал "русский мир"

Служба безопасности разоблачила жителя Закарпатской области, который администрировал прокремлевскую группу в соцсети фейсбука. По материалам дела, злоумышленником оказался житель Мукачево, писатель, активный сторонник "русского мира",

– заявили в СБУ.

Наша Служба безопасности сообщила ему подозрение по статье о распространении коммунистической символики и пропаганде коммунистического тоталитарного режима уголовного кодекса Украины.

В СБУ рассказали, что писатель после начала полномасштабного вторжения России решил:

пропагандировать коммунистический режим;

распространять запрещенную в Украине советскую символику.

Это подтвердила и инициированная СБУ судебная искусствоведческая экспертиза. В ведомстве пояснили, что преступные действия закарпатского писателя создавали угрозу расшатыванию обстановки в регионе.

СМИ назвали имя задержанного

Собственные источники ZAXID.NET сообщили, что говорится о 66-летнем мукачевском писателе Василии Галасе.

Движение “ЧЕСТНО” писало, что Василий Галас является антиукраинским писателем и поэтом. В частности он распространял пророссийскую пропаганду и фейки, оправдывал вооруженную агрессию России. Более того:

после 24 февраля 2022 года написал в фейсбуке, что ждет Советский Союз в Мукачево где-то через неделю;

с момента распада союза активно ездил в Россию, печатается там, получает финансирование по сей день;

является членом союза писателей России и союза поэтов Санкт-Петербурга;

последний раз был в России в декабре 2021 года на книжной выставке в Москве.

Он даже в 2020 году баллотировался на местных выборах от партии "Самопомоч", однако его не избрали.

Кроме того, Василий Галас является активным участником групп в соцсетях по отношению к СССР, где лично пропагандирует "русский мир" и ностальгию по "прекрасной" жизни при союзе. Страница Галаса в фейсбуке недоступна.

Сам он о себе на странице в ютубе писал, что якобы "самый читаемый и самый любимый поэт детей Закарпатья". Опять же считал себя “гостем с СССР” и “лучшим славянским поэтом-песенником”.

Если вину писателя из Мукачево докажут, тос конфискацией имущества или без таковой.