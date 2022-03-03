СБУ задержала предателя, причастного к ракетным обстрелам телебашни в Киеве

СБУ удалось задержать предателя, причастного к обстрелу телебашни в Киеве 1 марта. Тогда погибли пять мирных людей.

По данным следствия, мужчина сам просил захватчиков, чтобы те атаковали телебашню, чтобы прекратить трансляцию украинских телеканалов. Кроме того, именно он предоставлял информацию о наведении огня.

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Сейчас следователи СБУ работают с предателем, чтобы установить имена всех причастных к этой циничной атаке. Что касается самого задержанного, то он понесет суровое наказание.

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