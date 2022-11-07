Хотел "залечь на дно" в Одессе: СБУ задержала бывшего боевика группировки "Призрак"

Предатель Украины переехал в Россию еще в 2015 году. Он активно работал на врага, перевозя оружие оккупантам на Донбасс и воюя против ВСУ.

Задержанный родом с Юга Украины, однако это не помешало ему рассказывать российские басни украинцам. О задержании боевика 7 ноября рассказала Служба безопасности Украины.

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Предатель хотел избежать наказания за преступления

Служба безопасности Украины установила, что задержанный активно участвовал в боях на Востоке против Вооруженных Сил Украины.

Поэтому скрывался от украинского правосудия на временно оккупированной части Луганщины, а затем и совсем бежал в Россию.

В ходе многоэтапной спецоперации сотрудники украинской контрразведки установили его местонахождение и задержали в Одесской области, где он надеялся "залечь на дно",

– объяснили в СБУ.

Возил оружие оккупантам, врал мирным и снимал пропагандистское кино

В Службе безопасности установили, что задержанный:

в 2015 году бежал в российский Ростов-на-Дону, где вступил в незаконное вооруженное формирование "Ангел";

именно эта группировка перевозила оружие россиянами на оккупированную Луганщину под видом "гуманитарных" грузов из России.

Находясь в рядах боевиков, он занимался материально-техническим обеспечением бригады "Призрак", входившей в состав 2-го оккупационного корпуса России в захваченных районах Луганской области,

– сообщила СБУ.

Кроме того, наша Служба безопасности знает, что кремлевский приспешник также:

участвовал в подготовке постановочных сюжетов для росСМИ;

на пропагандистских мероприятиях популяризировал террористические группировки и призывал местных жителей поддержать их.

Боевик работал на оккупантов и хотел избежать ответственности / Фото СБУ

Следователи СБУ подозревают боевика в участии в террористической группе или террористической организации.

За этой статьей ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы с возможной конфискацией имущества.

Украина задерживает предателей: что известно

СБУ задержала предательницу в Житомирской области, которая цинично "сливала" координаты наших аэропортов и складов. Ее приговорили к 7 годам заключения с конфискацией имущества.

Более того, в начале ноября наша Служба безопасности арестовала имущество президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. Речь идет об аресте активов на почти 1 миллиард гривен. Перед этим Богуслаеву избрали меру пресечения – содержание под стражей. Его подозревают в поставке России авиационных деталей после 24 февраля 2022 года.

Предателя задержали и в Харьковской области. Им оказался депутат одного из поселковых советов Купянского района, который предложил россиянам помочь незаконно вывезти украинское зерно с Востока.

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