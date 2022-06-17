СБУ задержала предателя, разведывавшего позиции ВСУ в Сумской области

В Сумской области СБУ задержала российского агента, который оказался местным жителем. Он разведывал позиции украинских военных.

Выяснилось, что предателя завербовал представитель российских спецслужб во время полномасштабной агрессии России против Украины. Об этом сообщает Служба безопасности Украины 17 июня.

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Предатель из Сум

Во время спецоперации задержан житель Сум, который передавал врагу информацию о дислокации, вооружении и перемещении подразделений ВСУ в приграничных районах,

– говорится в сообщении.

Российские кафиры дали жителю Сум задачу: фотографировать и снимать расположение оборонных объектов и движения украинской военной техники. Все материалы с отметкой местности агент отправлял своему куратору через закрытые каналы электронной связи.

Правоохранители провели обыски в доме злоумышленника. Они обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства с поличным.

Досудебное расследование продолжается. Сумчанину планируют объявить о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения.

Последние новости о коллаборантах

В Херсоне тоже разоблачили предателя . Им оказался заместитель гендиректора одной из больниц, согласившийся сотрудничать с оккупантами.

Он передал всю медицинскую документацию и личные дела сотрудников местной полиции оккупантам. Поэтому не успевшие уехать правоохранители оказались под угрозой. Случилось это в марте. В настоящее время злоумышленнику объявили о подозрении в государственной измене.

Полиция Каменец-Подольского случайно разоблачила двух коллаборанток , поддерживавших Россию. Женщины сами пришли к правоохранителям жаловаться на легкие телесные повреждения, полученные в результате потасовки с соседями.

В ходе досудебного расследования оперативники выяснили, что одна из сторон конфликта – 74-летняя женщина и ее 49-летняя дочь – уже несколько лет публично поддерживала "русский мир". Свидетели рассказали, что женщины отрицают вторжение России в Украину.

Кроме того, они публично призывают к поддержке действий российских властей и сотрудничеству с оккупационными администрациями. Оказалось, женщины даже не признают государственный суверенитет Украины. Если вину коллаборанток докажет суд, то они проведут от 10 до 15 лет за решеткой.

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