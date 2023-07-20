В Одессе задержали "правую руку" Стремусова: его видео в России распространяли как мнение украинцев

В Одессе киберспециалисты и следователи СБУ задержали вражеского пропагандиста и пророссийского блоггера из Николаевской области, длительное время проводившего антиукраинскую деятельность. Более того, он фактически был "правой рукой" коллаборанта и предателя Стремоусова, на которого работал еще до полномасштабного вторжения страны-навоза.

Так, еще до полномасштабного вторжения России они вместе организовывали проплаченные массовые акции. Эти акции были направлены на расшатывание в пользу страны-агрессора внутриполитической ситуации в регионе.

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Не только оправдывал агрессию страны-оккупантки

Когда Россия захотела захватить Украину за "3 дня", Стремоусов перешел на сторону агрессора и во время оккупации части Николаевской области и Херсона вошел в состав местной оккупационной администрации. В то же время, сегодня задержанный приспешник коллаборанта остался на подконтрольной Украине территории.

Несмотря на то, что страна-агрессорка ежедневно обстреливает Украину, блоггер во время своей деятельности оправдывал вооруженную агрессию России. Свой же деструктивный контент он распространял на своих страницах и каналах в соцсетях, таких как ютюб, фейсбук, инстаграм, а также в запрещенной соцсети "Вконтакте".

Общая же аудитория этого деятеля достигла отметки более чем в 100 тысяч пользователей. Для всех этих людей вражеский пропагандист распространял контент, в котором:

оправдывал вооруженную агрессию России против Украины,

отрицал существование Украинской государственности и украинского народа,

дискредитировал украинских защитников,

призвал граждан уклоняться от призыва в Силы обороны,

призвал к захвату государственной власти в Украине,

популяризировал СССР и символику коммунистического режима.

В дальнейшем его сюжеты и публикации "подхватывали" центральные рупоры Кремля и распространяли их под видом "позиции" рядовых граждан Украины,

– подчеркнули в СБУ.

Может загреметь за решетку на длительное время

Чтобы не попасть легко в руки стражей порядка, блоггер постоянно менял номера телефонов, а также использовал вымышленный никнейм "Мужчина". Однако это ему, очевидно, не помогло: в его домах в Одессе и Южноукраинске Николаевской области провели обыски, а самому пророссийскому деятелю объявили подозрение.

Так, во время обысков правоохранители обнаружили ноутбук и 5 мобильных телефонов с доказательствами подрывной деятельности против Украины. Более того, они изъяли "должностную инструкцию информагентства" Стремоусова, где раньше работал фигурант.

На основании всех собранных доказательств и при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора следователи сообщили задержанному о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

часть 2 статьи 109 "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти",

часть 2 статьи 436-1 "Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов",

часть 1 статьи 436-2 "Оправдывание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников".

Как отметили в СБУ, по этим статьям за антиукраинскую деятельность задержанному злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы. Пока же горе-блоггеру уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Также для установления всех обстоятельств преступления продолжается расследование.