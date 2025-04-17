Агент Кремля работал на известной в Украине радиостанции и готовил ряд терактов в Киеве, – СБУ

В Киеве задержан агент ФСБ. По заказу оккупантов он должен был подготовить серию терактов в центре столицы

Злоумышленником оказался 47-летний гражданин России, который работал звукорежиссером известной в Украине радиостанции и параллельно выполнял задачи российской спецслужбы, передает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Что известно

Мужчина шпионил по местам парковки авто возле админзданий Сил обороны, чтобы подобрать потенциальные цели для подрыва.

В перерывах между записями радиоэфиров россиянин обходил центральные улицы столицы и скрыто фотографировал внедорожники, которые он считал автомобилями украинских военных.

Для конспирации фигурант делал фотоснимки скрыто, делая вид, что разговаривает по телефону, прижав его к уху.

После сбора информации шпион готовил "отчет" для своего куратора, с которым общался через мессенджер.

Впоследствии российская спецслужба планировала взорвать "подсвеченные" авто с помощью закладки и дистанционной активации самодельных взрывных устройств.

Киберспециалисты СБУ заблаговременно разоблачили враждебные намерения и задержали шпиона, когда он проводил доразведку вблизи одного из оборонных ведомств Украины.

На месте происшествия у фигуранта изъят мобильный телефон, который он использовал для контактов с ФСБ и замаскированной фотофиксации объектов.

Что нашли у агента Кремля / Фото СБУ

По данным следствия, россиянин уже более 10 лет проживает в столице Украины, где работал в различных медиагруппах, в частности приближенных к запрещенным прокремлевским партиям.

В конце 2024 года на него дистанционно вышел сотрудник ФСБ, личность которого установлена Службой безопасности, завербовал его и начал давать задания.

Сейчас злоумышленнику сообщили о подозрении по статье "несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других военных формирований, совершенное в условиях военного положения".

Мужчина находится под стражей. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.