Российские агенты готовили ракетные удары по железной дороге и энергообъектам Одессы и Херсона

Служба безопасности разоблачила и задержала вражеских агентов. Они готовили ракетные удары по железнодорожным узлам и энергообъектам на Юге Украины.

Киберспециалисты СБУ разоблачили еще двух агентов ФСБ в ходе масштабных контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Юга Украины. Об этом информирует 24 Канал.

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СБУ задержала двух российских агентов

По указанию врага российские агенты собирали разведданные о базировании и перемещении подразделений ВСУ на Таврическом направлении. Кроме того, оккупантам передавали локации критической инфраструктуры в Одессе и Херсоне.

Прежде всего, агрессора интересовали точные координаты местных объектов Укрзализныци и энергогенерирующих предприятий. В случае получения развединформации оккупанты планировали использовать ее для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов по украинским городам,

– отметили в СБУ.

К счастью, воплотить планы приспешникам захватчиков не удалось. Сотрудники СБУ установили их местонахождение и задержали обоих агентов на попытке передачи разведданных врагу.

"Один из российских агентов задержан вблизи центрального железнодорожного вокзала в Херсоне, другой – в Одессе после скрытой фотофиксации одного из военных объектов", – рассказали правоохранители.

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Агрессору помогали местные жители

Как выяснилось, оккупантам помогали двое местных жителей. Их российская спецслужба завербовала после начала полномасштабного вторжения.

Оба злоумышленника находились в постоянной агентурной связи с кадровым сотрудником управления ФСБ по Ростовской области с псевдонимом "Буба Касторский". Именно от него российские агенты получали задачи на проведение разведывательно-подрывной деятельности в южном регионе Украины,

– добавили в СБУ.

Для коммуникации использовали специально созданный анонимный телеграмм-канал. Во время обысков у задержанных обнаружили смартфоны с доказательствами законспирированной переписки с ФСБшником.

Задержанные переписывались с сотрудником ФСБ / Фото СБУ

Двум мужчинам сообщили о подозрении по статье "Государственная измена, совершенная в условиях военного положения". Суд отправил их под стражу. Предателям грозит до 15 лет за решеткой или дажес конфискацией имущества.