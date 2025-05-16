Наводил российские удары: СБУ задержала "крота" ФСБ в рядах ВСУ на Курщине
- СБУ задержала российского агента, который наводил удары по украинским позициям на Курщине, работая в штурмовом полку ВСУ.
- Агент предоставил ФСБ удаленный доступ к своему телефону для отслеживания геолокации, а перед обстрелом получал сообщения для выхода из зоны огневого поражения.
Служба безопасности задержала российского "крота", который действовал в рядах украинской армии на Курщине. Вражеский агент наводил удары по позициям подразделения, в котором проходил службу.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.
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СБУ задержала российского "крота"
Задержан еще один агент ФСБ в боевом подразделении армии. По материалам дела, он наводил удары России по позициям подразделения, в котором сам же проходил службу.
Расследование установило, что пособник агрессора – 31-летний водитель штурмового полка ВСУ. Он выполнял боевые задачи на Курском направлении.
По заданию российского куратора "крот" сделал для ФСБ удаленный доступ к своему телефону, чтобы оккупанты могли отслеживать его геолокацию в режиме онлайн.
Таким образом агрессор пытался использовать предателя как "живой маяк" для наведения ударов по Силам обороны.
Задержали российского "крота" / Фото СБУ
Перед обстрелом российские захватчики присылали "кроту" сообщение, чтобы он срочно вышел из зоны огневого поражения.
Впоследствии вражеский агент самовольно оставил воинскую часть и выехал в Харьков. И "залег на дно" и ожидал дальнейших инструкций от куратора из ФСБ. Надеялся получить план "эвакуации" в страну-агрессора, который ему обещал российский спецслужбист.
Однако сотрудники СБУ предотвратили это. "Крота" задержали в его доме в Харькове. У него изъяли мобильный телефон с доказательствами работы на врага.
Одновременно с задержанием российского агента СБУ провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских войск на передовой.
На основании полученных доказательств следователи сообщили задержанному о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса. Речь идет о государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
Российский "крот" находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.