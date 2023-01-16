Призивал к уничтожению украинцев: в Хмельницкой области разоблачили поклонника Шария
Источник:Служба безопасности Украины
В Хмельницкой области задержали приспешника захватчиков. Местный житель активно агитировал поддерживать вооруженную агрессию России против Украины и оправдывал преступления противника.
Житель Хмельницкой области позиционировал себя как представитель прокремлевского движения "народовластие" и призивал к уничтожению украинцев. Об этом сообщили в СБУ, пишет 24 Канал.
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Житель Хмельницкой области агитировал поддерживать оккупантов
По данным следствия, мужчина массово распространял в интернете агитацию в поддержку вооруженной агрессии России против Украины и оправдывал преступления оккупантов.
Кроме этого призвал к физическому уничтожению украинских граждан и захвату местных органов власти,
– отметили в СБУ.
Вместо военно-гражданских администраций региона он предлагал сформировать подконтрольные Москве псевдогосударственные учреждения. А для разгона деструктивного контента агитатор создал десятки пророссийских сообществ и страниц в соцсетях.
"В качестве первоисточника для наполнения интернет-ресурсов использовал ютуб-канал вражеского пропагандиста Шария, которому Служба безопасности сообщила о подозрении в государственной измене", – подчеркнули правоохранители.
Житель Хмельницкой области призвал поддерживать оккупантов / Фото СБУ
Своими действиями провокатор пытался расшатать внутриполитическую обстановку в области и тем самым помогал агрессору в войне против Украины. Более того, в случае захвата региона предатель планировал получить от захватчиков "должность" в местной оккупационной администрации.Обратите внимание! На обнародованном СБУ видео мужчина признался, что не поддерживает территориальную целостность Украины. Также он заявил: "Даже если ракета попадет в мой дом, я все равно останусь при своих пророссийских взглядах".
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СБУ задержала жителя Хмельницкой области: смотрите видео
Предателю объявили подозрение по 4 статьям
Правоохранители уже сообщили мужчине о подозрении сразу по четырем статьям Уголовного кодекса Украины. В частности:
- действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя или захват государственной власти;
- коллаборационная деятельность;
- нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам;
- оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников.