По информации СБУ, в руководящий состав компании, пытавшейся избежать санкций СНБО, ранее входил гражданин России. Мошенник "гарантировал" использовать свои "связи" для закрытия уголовного производства в отношении представителей предприятия.

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Какие услуги предлагал мошенник

Мужчина уверял, что вроде бы сможет "решить" уголовные вопросы компании с Офисом генерального прокурора, Службой безопасности и СНБО. Для маскировки преступных действий он представлялся сотрудником СБУ и использовал поддельное "служебное удостоверение".

Мошенник пользовался фальшивым удостоверением сотрудника СБУ / фото СБУ

Сотрудники СБУ и ДБР задержали злоумышленника во время передачи ему 250 тысяч долларов. Как отмечают, задержанным оказался преступник, уже находящийся в общегосударственном розыске по подозрению в умышленном убийстве.

Мошеннику уже сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств правонарушения.

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