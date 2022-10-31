За інформацією СБУ, до керівного складу компанії, яка намагалась уникнути санкцій РНБО, раніше входив громадянин Росії. Шахрай "гарантував" використати свої "зв’язки" для закриття кримінального провадження щодо представників підприємства.

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Які послуги пропонував шахрай

Чоловік запевняв, що начебто зможе "вирішити" кримінальні питання компанії з Офісом генерального прокурора, Службою безпеки та РНБО. Для маскування злочинних дій він представлявся співробітником СБУ і використовував підроблене "службове посвідчення".

Шахрай користувався фальшивим посвідченням співробітника СБУ / фото СБУ

Працівники СБУ і ДБР затримали зловмисника під час передачі йому 250 тисяч доларів. Як зазначають, затриманим виявився злочинець, який вже перебуває у загальнодержавному розшуку за підозрою в умисному вбивстві.

Шахраю вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення.

СБУ продовжує викривати колаборантів та зрадників в Україні

В Кіровоградській області затримали на хабарі одного з керівників прокуратури. Тепер йому загрожує до 8 років в'язниці. Цікаво, що до злочинної схеми причетний "медіум".

За безпосередню допомогу Росії СБУ вручила понад 30 підозр представникам УПЦ МП. В основному, прихильників церкви підозрюють у зборі інформації для Росії та коригуванні вогню.

Очільник СБУ зазначив, що в ході операції з викриття та затримання зрадника Кулініча він затримував "крота" особисто. За його словами, працівники СБУ провели "безпрецедентну філігранну розробку та подальшу реалізацію", здійснили агентурно-технічне проникнення до лав ФСБ.

СБУ затримала кримчанина, який передавав окупантам координати для ракетних ударів по Києву. Ще на початку російського вторгнення його завербували росіяни. Разом зі спільницею чоловік передав ворогу інформацію про 21 об'єкт.

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