В Киеве задержали участника ИГИЛ, который был в розыске 7 лет

СБУ задержала в Киеве участника международной террористической организации "Исламское государство". Он находился в международном розыске Интерпола в течение 7 лет.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. Сейчас участник ИГИЛ находится под стражей.

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СБУ задержала участника ИГИЛ

СБУ 11 октября сообщила, что задержала в Киеве участника международной террористической организации "Исламское государство". Мужчина 7 лет скрывался из-за того, что был в розыске Интерпола.

Злоумышленником оказался гражданин одной из стран Центральной Азии, который еще до полномасштабного вторжения нелегально прибыл в Украину, используя иностранный паспорт подставного лица. Известно, что ранее участник ИГИЛ в течение длительного времени был на Ближнем Востоке, где занимался переправкой боевиков террористической организации на территорию Сирии.

После того, как злоумышленник прибыл в Украину, то пытался скрываться от правосудия. Мужчина постоянно менял номера мобильных телефонов и адреса арендованных квартир в разных городах нашей страны. Более того, злоумышленник пытался наладить канал незаконной легализации выходцев из стран с повышенным террористическим риском.



Участник ИГИЛ, задержан в Киеве / Фото СБУ

Сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали по месту временного проживания в Киеве. Сейчас участник террористической организации находится под стражей в соответствии с процедурой экстрадиционного ареста.

Правоохранители решают вопрос о дальнейшей экстрадиции злоумышленника в страну происхождения, которая объявила его в международный розыск. Стоит заметить, что злоумышленник был в международном розыске по линии Интерпола в течение 7 лет – с 2017 года.