Про це повідомили у Службі безпеки України. Нині учасник ІДІЛ перебуває під вартою.

Дивіться також Шукатиме Інтерпол: прокурори звернулися до низки країн із запитом про арешт нардепа Дмитрука

СБУ затримала учасника ІДІЛ

СБУ 11 жовтня повідомила, що затримала у Києві учасника міжнародної терористичної організації "Ісламська держава". Чоловік 7 років переховувався через те, що був у розшуку Інтерполу.

Зловмисником виявився громадянин однієї з країн Центральної Азії, який ще до повномасштабного вторгнення нелегально прибув в Україну, використовуючи іноземний паспорт підставної особи. Відомо, що раніше учасник ІДІЛ протягом тривалого часу був на Близькому Сході, де займався переправленням бойовиків терористичної організації на територію Сирії.

Після того, як зловмисник прибув в Україну, то намагався переховуватися від правосуддя. Чоловік постійно змінював номери мобільних телефонів та адреси орендованих квартир у різних містах нашої країни. Ба більше, зловмисник намагався налагодити канал незаконної легалізації вихідців з країн з підвищеним терористичним ризиком.



Учасник ІДІЛ, затриманий у Києві / Фото СБУ

Співробітники СБУ встановили його місцезнаходження та затримали за місцем тимчасового проживання у Києві. Наразі учасник терористичної організації перебуває під вартою відповідно до процедури екстрадиційного арешту.

Правоохоронці вирішують питання щодо подальшої екстрадиції зловмисника до країни походження, яка оголосила його у міжнародний розшук. Варто зауважити, що зловмисник був у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу протягом 7 років – з 2017 році.