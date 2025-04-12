На Черниговщине военный призывал к свержению и захвату государственной власти через TikTok

Служба безопасности Украины совместно с ГБР разоблачила военного из Черниговского гарнизона. Он через TikTok распространял призывы к насильственному свержению власти и повторял месседжи российской пропаганды.

Сейчас преступник находится под стражей, ему грозит длительный срок лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Оперативное командование "Север".

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Как военный на Черниговщине распространял российскую дезинформацию

В ходе расследования выяснилось, что военнослужащий регулярно публиковал видео, в которых призывал к совершению СЗЧ и подстрекал население к свержению конституционного строя или захвата государственной власти, повторяя при этом нарративы российской враждебной пропаганды.

Контрразведка СБУ задержала нарушителя. Ему уже объявлено подозрение по двум частям статьи 109 Уголовного кодекса – это призывы к насильственному свержению конституционного строя и повторное нарушение. Сейчас мужчина находится под стражей, а материалы дела переданы в суд. Ему грозит длительный срок заключения с конфискацией имущества.

Военная контрразведка Службы безопасности Украины предостерегает военнослужащих ВС Украины не поддаваться враждебным провокациям, быть верными военной присяге и народу Украины,

– отметили в сообщении.