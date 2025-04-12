Наразі злочинець перебуває під вартою, йому загрожує тривалий термін позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Оперативне командування "Північ".

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Як військовий на Чернігівщині поширював російську дезінформацію

Під час розслідування з’ясувалося, що військовослужбовець регулярно публікував відео, в яких закликав до вчинення СЗЧ та підбурював населення до повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, повторюючи при цьому наративи російської ворожої пропаганди.

Контррозвідка СБУ затримала порушника. Йому вже оголошено підозру за двома частинами статті 109 Кримінального кодексу – це заклики до насильницького повалення конституційного ладу та повторне порушення. Наразі чоловік перебуває під вартою, а матеріали справи передані до суду. Йому загрожує тривалий строк ув’язнення з конфіскацією майна.

Військова контррозвідка Служби Безпеки України застерігає військовослужбовців ЗС України не піддаватися ворожим провокаціям, бути вірними військовій присязі та народу України,

– зазначили у повідомленні.