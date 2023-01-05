СБУ задержала заместителя главы Одесской ОВА: тот обещал "отмазать" от тюрьмы подчиненного

Украинские силовики посетили Одесскую областную военную администрацию, чтобы задержать заместителя ее руководителя. Чиновник хотел дать взятки правоохранительным органам, чтобы те не бросили за решетку его подчиненного и сняли с него уголовную ответственность.

Несмотря на войну, Служба безопасности Украины продолжает бороться с украинскими коррумпированными чиновниками. Собственно, задержанному заместителю главы Одесской ОВА объявлено о подозрении по двум уголовным статьям. Высокопоставленное должностное лицо обещало помочь подчиненному избавиться от уголовной ответственности, если тот занесет ему 35 тысяч долларов.

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Визит силовиков к заместителю главы ОВА

Заметим, что пока неизвестно, о ком идет речь. К тому же в Украине действует презумпция невиновности – то есть человек не считается виновным в совершении преступления до тех пор, пока его вину не признает суд.

Однако стражи порядка утверждают, что задокументировали факт передачи одному из заместителей главы ОВА "аванса за помощь" в размере 27 тысяч долларов. За эти деньги задержанный должен был бы отмазать от тюрьмы одного из подчиненных.

Для этого он (заместитель главы ОВА – 24 Канал) якобы планировал использовать личные связи в правоохранительных органах Украины,

– констатировали в пресс-службе СБУ.

В то же время, там опубликовала фотографии, подтверждающие визит СБУ к чиновнику. На кадрах, в частности, видны наличные деньги, которые хотел государственный чиновник передать своему водителю. Именно в этот момент стражи порядка появились в здании ОВА.

Служба безопасности задержала коррумпированного одесского чиновника: смотрите фото

Кроме того, в СБУ отметили, что правоохранители провели обыски в доме и автомобиле заместителя главы ОВА. Во время них они обнаружили и сразу изъяли:

свыше 45 тысяч долларов;

около 21 тысяч евро;

золотые слитки и монеты.

Мероприятия по разоблачению преступления проводили прокуроры совместно с сотрудниками СБУ,

– также отметили в Офисе Генпрокурора.

В настоящее время задержанный обвиняется в том, что он завладел чужим имуществом, злоупотребляя доверием. Проще говоря, чиновнику инкриминируют мошенничество. Кроме того, ему объявили о подозрении по статье уголовного кодекса за то, что он воспользовался своим служебным положением и подстрекал другое должностное лицо к взяточничеству.

Как сообщают СБУ, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

Напомним, что СБУ недавно задержала предателя на Черниговщине. Он собирал данные по ВСУ в приграничных районах на севере Украины. Теперь мужчине грозит лишение свободы.