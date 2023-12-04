Сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента российских спецслужб, который наводил удар на Киев зимой 2022 года. Именно от него враг получил координаты ракетного удара по одному из корпусов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

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Кроме того, злоумышленник разведывал локации штабов и места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ на территории столицы и Житомирской области.

СБУ удалось задержать наводчика в его доме.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался 40-летний житель столицы. В прошлом году он оформил статус "волонтёра" и уехал в Россию через третьи страны.

Во время пересечения границы с государством-агрессорой мужчина по собственной инициативе заявил кадровому сотруднику ФСБ о готовности сотрудничать с российской спецслужбой.

Захватчики совершали атаки по его координатам

Чтобы подтвердить свою "приверженность" кафирам, киевлянин сразу передал им координаты, по которым якобы дислоцируется одно из подразделений Сил обороны в столичном регионе.

И уже через несколько дней захватчики ударили по этой "локации".

После этого представители ФСБ доставили его в Москву. Там ему предоставили подробные инструкции по методам работы, конспирации и приоритетным задачам. Затем предателя отправили в Украину для сбора разведданных.

За это ему пообещали гражданство и своевременную эвакуацию в страну-агрессорку.

Для получения развединформации в Житомирской области злоумышленник использовал своих родственников, которые там проживали.

А в столице самостоятельно проводил визуальное наблюдение и фотофиксацию украинских объектов во время прогулок по городу.

Ему сообщили о подозрении в государственной измене. Он находится под стражей. Мужчине грозит пожизненное заключение.

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