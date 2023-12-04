Працівники Служби безпеки України затримали агента російських спецслужб, який наводив удар на Київ взимку 2022 року. Саме від нього ворог отримав координати для ракетного удару по одному із корпусів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

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Чоловік сповідує прокремлівські погляди

Крім цього, зловмисник розвідував локації штабів та місця найбільшого зосередження особового складу і військової техніки ЗСУ на території столиці та Житомирщини.

СБУ вдалося затримати навідника у його помешканні.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився 40-річний мешканець столиці. Минулого року він оформив статус "волонтера" та виїхав до Росії через треті країни.

Під час перетину кордону з державою-агресоркою чоловік за власної ініціативи заявив кадровому співробітнику ФСБ про готовність співпрацювати з російською спецслужбою.

Загарбники здійснювали атаки за його координатами

Щоб підтвердити свою "відданість" окупантам, киянин одразу передав їм координати, за якими нібито дислокується один із підрозділів Сил оборони в столичному регіоні.

І вже через декілька днів загарбники вдарили по цій "локації".

Після цього представники ФСБ доставили його до Москви. Там йому надали детальні інструкції щодо методів роботи, конспірації та пріоритетних завдань. Потім зрадника відправили в Україну для збору розвідданих.

За це йому пообіцяли громадянство та своєчасну евакуацію до країни-агресорки.

Для отримання розвідінформації на Житомирщині зловмисник використовував своїх родичів, які там проживали.

А в столиці – самостійно проводив візуальне спостереження та фотофіксацію українських об’єктів під час прогулянок містом.

Йому повідомили про підозру у державній зраді. Він перебуває під вартою. Чоловіку загрожує довічне ув'язнення.

СБУ викривають зрадників