Крім того, у СІЗО хочуть, аби ДБР перевірило законність дій захисників Дубінського.
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Дубінського не били
Так, у слідчому ізоляторі розповіли, що після того, як адвокати нардепа поширили інформацію про його побиття невідомими особами, були викликані швидка та поліція.
Медики встановили, що стан здоров'я Дубінського задовільний і відповідно підстав для його госпіталізації за межами установи попереднього увʼязнення немає.
Крім того, у поліції не знайшли підтвердження повідомленню про побиття нардепа.
У слідчому ізоляторві нагосили, що готують звернення до Державного бюро розслідувань та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області щодо дій адвокатів підозрюваного.
Записка нардепа з камери
Нагадаємо, 2 грудня захисники Олександра Дубінського заявили, що той передав їм записку, в якій розповідає, як його побили. Крім того, адвокати зазначили, що медики знайшли у депутата численні гематоми та ймовірний перелом ребер. Вони наголосили, що хочуть, аби Дубінського перевели до слідчого ізолятора в СБУ. Той наразі перебуває у Лук'янівському СІЗО.
Справа Дубінського: що відомо
- 14 листопада суд обрав нардепу запобіжний захід у вигляді 60 днів тримання під вартою.
- 13 листопада Дубінському повідомили про підозру у державній зраді.
- Так, СБУ встановило, що нардеп належав до злочинної організації, створеної російською спецслужбою – ГРУ.
- Це угруповання займалося підривною діяльністю проти України.
- Зокрема, його учасники поширювали фейки, аби розхитати суспільно-політичну ситуацію в країні та дискредитувати її владу.
- Дубінський був агентом російської воєнної розвідки із позивним "Буратіно".