Крім того, у СІЗО хочуть, аби ДБР перевірило законність дій захисників Дубінського.

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Дубінського не били

Так, у слідчому ізоляторі розповіли, що після того, як адвокати нардепа поширили інформацію про його побиття невідомими особами, були викликані швидка та поліція.

Медики встановили, що стан здоров'я Дубінського задовільний і відповідно підстав для його госпіталізації за межами установи попереднього увʼязнення немає.

Крім того, у поліції не знайшли підтвердження повідомленню про побиття нардепа.

У слідчому ізоляторві нагосили, що готують звернення до Державного бюро розслідувань та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області щодо дій адвокатів підозрюваного.

Записка нардепа з камери

Нагадаємо, 2 грудня захисники Олександра Дубінського заявили, що той передав їм записку, в якій розповідає, як його побили. Крім того, адвокати зазначили, що медики знайшли у депутата численні гематоми та ймовірний перелом ребер. Вони наголосили, що хочуть, аби Дубінського перевели до слідчого ізолятора в СБУ. Той наразі перебуває у Лук'янівському СІЗО.

Справа Дубінського: що відомо