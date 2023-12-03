Інформацію про побиття озвучили адвокати Дубінського 2 грудня. Вони ж заявили про це у поліцію.

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Чи справді Дубінського били в СІЗО

Поліція Києва вранці 3 грудня заявила, що перевірила повідомлення про нанесення тілесних ушкоджень народному депутату у СІЗО.

Правоохоронці заявили, що вони:

  • отримали від адвоката повідомлення, що протягом двох діб його підзахисному, народному депутатові, раніше затриманому СБУ за підозрою у державній зраді, під час перебування у слідчому ізоляторі наносили тілесні ушкодження;
  • слідчо-оперативна група поліції Києва прибула до СІЗО, щоб з'ясувати обставини події.

За результатами перевірки, судово-медичного дослідження інформація, викладена у повідомленні, не підтвердилась,
– заявили у поліції.

Тобто там не підтвердили дані про те, що нардепа Олександра Дубінського нібито били в слідчому ізоляторі.

Що цьому передувало

  • Адвокати нардепа Олександра Дубінського заявили, що нібито його побили невідомі у Лук'янівському СІЗО. Мовляв, нардеп після побиття повідомив про інцидент адвокатам та адміністрації ізолятора.
  • Йому, мовляв, одразу викликали швидку, яка констатувала на тілі численні гематоми. Також заявляли про підозру на перелом ребер.
  • Тоді ж адвокати вимагали перевести Дубінського до ізолятора Служби безпеки України. Вони навіть показали лист, у якому нардеп нібито описав все, що з ним відбувалось.
  • У поліції заявили, що слідчі ізолятори не належать до системи Нацполіції. Однак слідчо-оперативна група виїжджала та працювала за вказаною заявою на місці.