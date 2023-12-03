Інформацію про побиття озвучили адвокати Дубінського 2 грудня. Вони ж заявили про це у поліцію.
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Чи справді Дубінського били в СІЗО
Поліція Києва вранці 3 грудня заявила, що перевірила повідомлення про нанесення тілесних ушкоджень народному депутату у СІЗО.
Правоохоронці заявили, що вони:
- отримали від адвоката повідомлення, що протягом двох діб його підзахисному, народному депутатові, раніше затриманому СБУ за підозрою у державній зраді, під час перебування у слідчому ізоляторі наносили тілесні ушкодження;
- слідчо-оперативна група поліції Києва прибула до СІЗО, щоб з'ясувати обставини події.
За результатами перевірки, судово-медичного дослідження інформація, викладена у повідомленні, не підтвердилась,
– заявили у поліції.
Тобто там не підтвердили дані про те, що нардепа Олександра Дубінського нібито били в слідчому ізоляторі.
Що цьому передувало
- Адвокати нардепа Олександра Дубінського заявили, що нібито його побили невідомі у Лук'янівському СІЗО. Мовляв, нардеп після побиття повідомив про інцидент адвокатам та адміністрації ізолятора.
- Йому, мовляв, одразу викликали швидку, яка констатувала на тілі численні гематоми. Також заявляли про підозру на перелом ребер.
- Тоді ж адвокати вимагали перевести Дубінського до ізолятора Служби безпеки України. Вони навіть показали лист, у якому нардеп нібито описав все, що з ним відбувалось.
- У поліції заявили, що слідчі ізолятори не належать до системи Нацполіції. Однак слідчо-оперативна група виїжджала та працювала за вказаною заявою на місці.