Информацию об избиении озвучили адвокаты Дубинского 2 декабря. Они же заявили об этом в полицию.

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Действительно ли Дубинского избивали в СИЗО

Полиция Киева утром 3 декабря заявила, что проверила сообщение о нанесении телесных повреждений народному депутату в СИЗО.

Правоохранители заявили, что они:

получили от адвоката сообщения, что в течение двух суток его подзащитному, народному депутату, ранее задержанному СБУ по подозрению в государственной измене, во время пребывания в следственном изоляторе наносили телесные повреждения;

следственно-оперативная группа полиции Киева прибыла в СИЗО, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.

По результатам проверки, судебно-медицинского исследования информация, изложенная в сообщении, не подтвердилась,

– заявили в полиции.

То есть, там не подтвердили данные о том, что якобы нардепа Александра Дубинского избивали в следственном изоляторе.

Что этому предшествовало

Адвокаты нардепа Александра Дубинского заявили, что его избили неизвестные в Лукьяновском СИЗО. Мол, нардеп после избиения сообщил об инциденте адвокатам и администрации изолятора.

Ему, мол, сразу вызвали скорую, которая констатировала на теле многочисленные гематомы. Также заявляли о подозрении на перелом ребер.

Тогда же адвокаты потребовали перевести Дубинского в изолятор Службы безопасности Украины. Они даже показали письмо, в котором нардеп якобы описал все, что с ним происходило.

В полиции заявили, что следственные изоляторы не принадлежат системе Нацполиции. Однако следственно-оперативная группа выезжала и работала по указанному заявлению на месте.

Обратите внимание! Нардеп Александр Дубинский подозревается в государственной измене. По данным СБУ, он работал на военную разведку России. Детальнее о деле нардепа – читайте здесь.