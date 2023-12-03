Кроме того, в СИЗО хотят, чтобы ГБР проверило законность действий защитников Дубинского.

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Дубинского не избивали

Так, в следственном изоляторе рассказали, что после того, как адвокаты нардепа распространили информацию о его избиении неизвестными лицами, были вызваны скорая и полиция.

Медики установили, что состояние здоровья Дубинского удовлетворительное и, соответственно, оснований для его госпитализации за пределами учреждения предварительного заключения нет.

Кроме того, в полиции не нашли подтверждения сообщению об избиении нардепа.

В следственном изоляторе говорили, что готовят обращение в Государственное бюро расследований и Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры Киевской области относительно действий адвокатов подозреваемого.

Записка нардепа из камеры

Напомним, 2 декабря защитники Александра Дубинского заявили, что тот передал им записку, в которой рассказывает, как его избили. Кроме того, адвокаты отметили, что медики обнаружили у депутата многочисленные гематомы и вероятный перелом ребер. Они подчеркнули, что хотят, чтобы Дубинского перевели в следственный изолятор в СБУ. Тот сейчас находится в Лукьяновском СИЗО.

Дело Дубинского: что известно