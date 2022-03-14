СБУ задержали военного, предавшего Украину в 2014 году

Служба безопасности Украины задержала российского оккупанта, предавшего Украину в 2014 году. Он сам сдался в плен украинским защитникам.

В пресс-службе ведомства сообщили, что предатель – кадровый офицер российских вооруженных сил, уроженец Днепропетровщины. Военную специальность получил в Полтавском военном институте связи.

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Через 8 лет после предательства рашисты устроили ему тест на верность: "убей своего родственника". Но он его не сдал. В последний момент мужчина вспомнил, что у него "…в Николаеве – родной племянник, в Харькове – родные тетя и дядя, три брата и сестра". Вот и сдался в плен,

– говорится в сообщении.

На допросе российский оккупант заявил, что "ему болит, что здесь и там он предатель". Но жалеет, что захватчики сделали с Харьковом.

Ранее, 12 марта, были задержаны несколько граждан Украины, которые собирали для оккупантов разведывательную информацию.