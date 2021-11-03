В СБУ заявили, что не могут расследовать дело Татарова
Источник:"Новое время"
В Службе безопасности Украины сообщили, что фактически не могут расследовать дело в отношении заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова. Пока нет законной возможности это делать.
Как сообщили в СБУ, после смены органа досудебного расследования от Национального антикоррупционного бюро фактически не поступили материалы дела. В то же время определенный законом срок расследования во время его перерегистрации почти истек.
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Несмотря на это, весной 2021 года следователи дважды подавали обращение в суд о его продлении, однако их отклонили.
По данным СБУ, дело Татарова подконтрольно ведомству только номинально. После того как Офис генпрокурора ни передал дело в суд, ни закрыл его, а срок расследования истек, следователи не имеют полномочий, чтобы принимать какое-либо процессуальное решение по нему.Обратите внимание! СМИ в сентябре 2021 года сообщили, что на дне рождения Олега Татарова развлекались больше 10 должностных лиц силовых ведомств. Среди них был Алексей Симоненко – заместитель генпрокурора Ирины Венедиктовой. Именно он передал дело Татарова от НАБУ в СБУ.
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Дело Татарова: что известно
- Олега Татарова подозревают в причастности к коррупционному скандалу. В частности, это касается квартир Национальной гвардии и убытков в 81 миллион гривен.
- Офис генпрокурора в декабре 2020 года забрал дело Татарова из НАБУ и передал в Службу безопасности Украины. Из-за этого ему не избрали меру пресечения.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова не передала в суд материалы по делу Татарова. В Центре противодействия коррупции назвали это "тотальным игнорированием законных требований ВАКС".
- В Офисе генпрокурора по запросу Центра противодействия коррупции в сентябре сообщили, что Олег Татаров до сих пор имеет официальный статус подозреваемого, но его дело так и не оказалось в суде.