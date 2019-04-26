СБУ не нашла нарушений в опросе об отсоединении Галичины

Служба безопасности Украины не обнаружила нарушений в распространении опроса относительно судьбы Галичины после президентских выборов. Это опрос проводил Киевский международный институт социологии по заказу издания "Зеркало недели".

"Представитель СБУ позвонил сегодня и сообщил, что проверка не выявила нарушений", – сообщил генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

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Почему СБУ взялась за проверку опроса относительно Галичины?

СБУ Львовщины открыла уголовное дело из-за опроса, в котором был вопрос с вариантом ответа о присоединении Галичины к Польше. Соответствующий опрос "Мнения и взгляды жителей Галичины" проводил КМИС по заказу издания "Зеркало недели" на Львовщине, Ивано-Франковщине и Тернопольщине.

В проведении такого опроса СБУ видела отдельные признаки состава преступления, а именно публичные призывы или распространение материалов с призывами к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

В опросе был вопрос – какой вы видите судьбу Галичины?

Варианты ответа:

в составе унитарной Украины в рамках действующей Конституции;

в составе унитарной децентрализованной Украины, где области и местном самоуправлении получают широкие полномочия и большую бюджетную самостоятельность;

Галичина должна стать субъектом федерации в составе федеративной Украины;

Галичина должна стать отдельным независимым государством, что включает Львовскую, Ивано-Франковскую и Тернопольскую области;

Галичина должна присоединиться к Польше.

В КМИС пояснили, что провели опрос не для того, чтобы распространять, а наоборот, чтобы обнаружить проявления сепаратизма среди жителей Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей. Там также подчеркнули, что украинские социологи регулярно проводят замеры уровня поддержки сепаратизма или автономии отдельных регионов страны.