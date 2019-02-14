СБУ отреагировала на обвинения Мангера в причастности к смерти Гандзюк

В спецслужбе считают, что Мангер пытается избежать уголовной ответственности за совершенное преступление. Однако заявления главы Херсонского облсовета тщательно проверят.

Владислав Мангер пытается дискредитировать СБУ, заявляя о причастности ее сотрудника к убийству активистки, пишет их пресс-служба.

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24 канал писал, что адвокат Дмитрий Ильченко заявил о причастности Даниила Даценко, который был непосредственным руководителем трагически погибшей Екатерины Гандзюк – он тогда руководил СБУ в Херсонской области. "Заказчиком" Даценко называет также и сам Мангер.

Что случилось с Екатериной Гандзюк?31 июля 2018 года в Херсоне известную активистку и советницу мэра облили серной кислотой. Правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них признались в причастности к нападению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

Там отмечают, что утверждение Мангера ничем не обоснованы. Да, во время досудебного расследования в указанном уголовном производстве не было никаких данных, которые бы свидетельствовали о причастности к убийству Гандзюк Даценко или иных сотрудников СБУ.

Ни одно лицо, в том числе и сам Мангер, с заявлением о совершении преступления по делу Гандзюк Доценко или любым другим сотрудником в СБ Украины не обращался,

– говорится в заявлении.

В СБУ также добавляют, что все утверждения Мангера тщательно проверят в ходе расследования уголовного производства, в частности – с помощью психологических экспертиз и компьютерного полиграфа. Однако для этого нужно получить согласие самого Мангера, а также лиц, на причастность к преступлению которых он указывает.

Почему Мангера считают причастным к убийству Гандзюк?Отец Екатерины Виктор на заседании ВСК обвинил в причастности к заказу убийства его дочери голову Херсонского облсовета Владислава Мангера, председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. По его словам, все три чиновника сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления – Левиным. Кроме того, сама Гандзюк обвиняла областные власти в причастности к незаконной вырубке лесов в регионе, а Владислава Мангеру в покрытии этого нелегального бизнеса.