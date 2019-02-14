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      СБУ відреагувала на звинувачення Мангера у причетності до смерті Гандзюк

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      У СБУ заявили, що перевірять заяви Мангера про причетність спецслужби до вбивства Гандзюк
      У СБУ заявили, що перевірять заяви Мангера про причетність спецслужби до вбивства Гандзюк / Фото з відкритих джерел

      У спецслужбі вважають, що Мангер намагається уникнути кримінальної відповідальності за вчинений злочин. Однак заяви очільника Херсонської облради ретельно перевірять.

      Владислав Мангер намагається дискредитувати СБУ, заявляючи про причетність її співробітника до вбивства активістки, пише їхня прес-служба.

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      24 канал писав, що адвокат Дмитро Ільченко заявив, що Данило Даценко був безпосереднім керівником трагічно загиблої Катерини Гандзюк – він тоді керував СБУ у Херсонській області. "Замовником" Даценка називає також і сам Мангер. 

      Що сталося з Катериною Гандзюк?31 липня 2018 року у Херсоні відому активістку та радницю мера облили сірчаною кислотою. Правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них зізнались у причетності до нападу. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.

      Там наголошують, що твердження Мангера нічим не обґрунтовані. Так, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження не було жодних даних, які б свідчили про причетність до вбивства Гандзюк Доценка чи інших співробітників СБУ.

      Жодна особа, зокрема і сам Мангер, із заявою про вчинення злочину щодо Гандзюк Доценком чи будь-яким іншим співробітником до СБ України не звертався,
      – йдеться у заяві.

      У СБУ також додають, що усі твердження Мангера ретельно перевірять під час розслідування кримінального провадження, зокрема – із допомогою психологічних експертиз та комп’ютерного поліграфа. Однак для цього потрібно отримати згоду самого Мангера, а також осіб, на причетність до злочину яких він вказує.

      Чому Мангера вважають причетним до вбивства Гандзюк?Батько Катерини Віктор на засіданні ТСК звинуватив у причетності до замовлення вбивства його доньки голову Херсонської облради Владислава Мангера, голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. За його словами, усі три чиновники співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину – Левіним. Крім того, сама Гандзюк звинувачувала обласну владу у причетності до незаконної вирубки лісів у регіоні, а Владислава Мангера у покриванні цього нелегального бізнесу.

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      Теги: Новини України СБУ Владислав Мангер Справа Катерини Гандзюк Новини Херсона Кримінальні новини Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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