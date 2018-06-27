СБУ передумала арестовывать счета фирмы, которая подарила ей 38 квартир

В июне 2017 года Служба безопасности Украины наложила арест на счета компании-импортера сжиженного газа "Укргазпетролеум". После этого ее директор вместе с бывшими топ-менеджерами Сергея Курченко решили подарить спецслужбе многоэтажку – и та потеряла интерес к аресту активов компании.

Об этом говорится в сюжете Валерии Ивановой для программы "Наши деньги с Денисом Бигусом", пишет Bihus.info.

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Арест на счета "Укргазпетролеума" накладывался в рамках уголовного производства с мая 2017 года по факту уклонения от уплаты налогов, фиктивного предпринимательства и легализации средств, полученных преступным путем. Кроме "Укргазпетролеума", в этом производстве фигурируют еще две компании – "Нефтепродукт Трейдинг" и "НП-Трейдинг", которые журналисты связывают с беглым олигархом Сергеем Курченко.

Уже на следующий день после наложения ареста благотворительный фонд "Развитие" выиграл конкурс на определение победителя строительства жилья для Управления СБУ на Закарпатье. Фонд создан общественной организацией, которая основана экс-топ-менеджерами Курченко Александром Дынником и Андреем Гаркушой, а также директором "Укргазпетролеума" Виктором Журавлевым. Благотворительный фонд решил подарить спецслужбе 38 из 48 квартир в доме.



Подарки для СБУ

Александр Дынник возглавлял "Брокбизнесбанк", который принадлежал Сергею Курченко, Андрей Гаркуша – бывший член наблюдательного совета другого банка Курченко "Реал". Сейчас Александр Дынник находится в розыске.

Через месяц после выигранного конкурса на строительство многоквартирного дома в Ужгороде директор "Укргазпетролеума" пытался в суде отменить арест счетов компании. Во время заседания заслушали объяснения следователя СБУ, который не возражал против снятия ареста со счетов фирмы и заверил, что необходимость арестовывать денежные средства "Укргазпетролеума" отпала.

При встрече с журналистами телепроекта "Наши деньги с Денисом Бигусом" директор фирмы "Укргазпетролеум" Виктор Журавлев придумал себе новую фамилию – Петров (хотя раньше давал интервью представителям программы). А после вопроса о его благотворительном фонде начал убегать.

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О том, насколько детально конкурсная комиссия от СБУ изучала документацию, поданную фондом Журавлева, свидетельствует такой факт. Директор фирмы ООО "Эра Новации", которая в конкурсном предложении фонда указана генподрядчиком строительства жилья для работников УСБУ в Закарпатье, рассказал, что фирма не слышала ни о благотворительном фонде "Развитие", ни об объекте, который она якобы должна строить по заказу этого фонда.

Из протокола заседания, опубликованного на сайте СБУ, известно, что "Международный благотворительный фонд "Развитие" решил подарить государству 100% здания. Из 48 квартир, которые намерен построить "Развитие", 79% от общей площади будет подлежать передаче Управлению Службы безопасности Украины в Закарпатской области. Также на сайте фонда сказано, что еще 21% квартир он подарит военным ВСУ.

Полный выпуск программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" смотрите здесь.