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СБУ передумала арештовувати рахунки фірми, яка подарувала їй 38 квартир

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Розслідування "Для СБУ з любов'ю"
Розслідування "Для СБУ з любов'ю" / bihus.info

У червні 2017 року Служба безпеки України наклала арешт на рахунки компанії-імпортеру скрапленого газу "Укргазпетролеум". Після цього її директор разом з колишніми топ-менеджерами Сергія Курченка вирішили подарувати спецслужбі багатоповерхівку – і та втратила інтерес до арешту активів компанії.

Про це йдеться у сюжеті Валерії Іванової для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом", пише Bihus.info.

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Арешт на рахунки "Укргазпетролеуму" накладався у рамках кримінального провадження від травня 2017 року за фактом ухилення від сплати податків, фіктивного підприємництва та легалізації коштів, набутих злочинним шляхом. Окрім "Укргазпетролеуму", у цьому провадженні фігурують ще дві компанії – "Нафтопродукт Трейдинг" і "НП-Трейдинг", які журналісти пов’язують з біглим олігархом Сергієм Курченком.

Вже наступного дня після накладання арешту благодійний фонд "Розбудова" виграв конкурс на визначення переможця будівництва житла для Управління СБУ на Закарпатті. Фонд створений громадською організацією, яка заснована екс-топ-менеджерами Курченка Олександром Динником і Андрієм Гаркушою, а також директором "Укргазпетролеуму" Віктором Журавльовим. Благодійний фонд вирішив подарувати спецслужбі 38 із 48 квартир у будинку.


Подарунки для СБУ

Олександр Динник очолював "Брокбізнесбанк", що належав Сергію Курченку, Андрій Гаркуша – колишній член наглядової ради іншого банку Курченка "Реал". Нині Олександр Динник перебуває у розшуку.

Через місяць після виграного конкурсу на побудову багатоквартирного будинку в Ужгороді директор "Укргазпетролеуму" намагався у суді скасувати арешт рахунків компанії. Під час засідання заслухали пояснення слідчого СБУ, який не заперечував проти зняття арешту з рахунків фірми і запевнив, що необхідність арештовувати грошові кошти "Укргазпетролеуму" відпала.

При зустрічі з журналістами телепроекту "Наші гроші з Денисом Бігусом" директор фірми "Укргазпетролеум" Віктор Журавльов вигадав собі нове прізвище – Петров (хоча раніше давав інтерв’ю представникам програми). А після запитання про його благодійний фонд почав тікати.

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Про те, наскільки детально конкурсна комісія від СБУ вивчала документацію, подану фондом Журавльова, свідчить такий факт. Директор фірми ТОВ "Ера Новації", яка в конкурсній пропозиції фонду вказана генпідрядником будівництва житла для працівників УСБУ на Закарпатті, розповів, що фірма не чула ані про благодійний фонд "Розбудова", ані про об’єкт, який вона начебто має будувати на замовлення цього фонду.

З протоколу засідання, опублікованого на сайті СБУ, відомо, що "Міжнародний благодійний фонд "Розбудова" вирішив подарувати державі 100% будівлі. З 48 квартир, яких має намір побудувати "Розбудова", 79% від загальної площі підлягатиме передачі Управлінню Служби безпеки України в Закарпатській області. Також на сайті фонду сказано, що ще 21% квартир він подарує військовим ЗСУ. 

Повний випуск програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" дивіться тут

Теги: Новини України СБУ Розслідування Нерухомість
Джерело: 24 Канал
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