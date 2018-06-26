Від смороду лайна до руйнування будинків: яке "щастя" принесла "Наша Ряба" Косюка селянам

Мешканці Вінниччини звернулися до Європейського банку реконструкції та розвитку зі скаргою на ПАТ "Миронівський хлібопродукт". Це підприємство належить Юрію Косюку – раднику Петра Порошенка.

В ЄБРР уже розпочали розслідування, йдеться у матеріалі Данила Мокрика для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом", пише BIHUS.Info.

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"Ситуацію оцінить незалежний орган. З результатами розслідування ознайомлять як людей, які скаржилися, так і банкірів ЄБРР, які ведуть ці проекти (кредитування "Миронівського хлібопродукту" – 24 канал), і керівництво Банку", – запевнив старший радник ЄБРР у Східній Європі і Кавказі Антон Усов.

Свою скаргу мешканці сіл Клебань, Оляниця і Заозерне надіслали саме до Європейського банку, бо ЄБРР уже давно співпрацює з "Миронівським хлібопродуктом" і кредитує підприємство Юрія Косюка.

У скарзі йдеться насамперед про птахофабрики, де вирощують курей (так звані "бригади"). При цьому нарікання дуже різноманітні: від неприємного запаху аж до руйнування будинків.

Активіст Віталій Стиренко із села Клебані показав журналістам велику купу курячого посліду, яку ПАТ "МХП" зберігає неподалік від села. При цьому така купа біля населеного пункту – не одна, каже він.



Купа курячого посліду, яку "Миронівський хлібопродукт" зберігає неподалік від села

Координаторка ГО "Екодія" Тамара Харчилава пояснила, що це прямо суперечить законодавству України.

Там прописано чітко, як потрібно утилізувати відходи, як їх потрібно зберігати на час, коли йде утилізація. Бо зрозуміло, що іноді немає технічної можливості вивезти все. І там чітко і однозначно написано, що не можуть вони, ці відходи, контактувати з землею, і не можна їх розкидати просто неба,

– сказала журналістам BIHUS.Info Тамара Харчилава.

Натомість мешканці села Оляниці показали тріщини у стінах будинків, розташованих біля автомобільного шляху. Кажуть, що тріщини почали з’являтися після того, як ПАТ "МХП" запустило інтенсивний рух вантажівок.

Село Оляниця мало нещастя розташуватися якраз між "бригадами", тобто місцями, де вирощуються курчата, і іншими потужностями компанії. До 400 автомобілів рухається дорогою села на день. Через цей великий рух розбивається дорога, а через вібрацію руйнуються будинки, які стоять обабіч цієї дороги,

– пояснила керівниця відділу ГО "Екодія" Альона Міскун.

Окрім цього, в селі Заозерне скаржаться, що півтора року відкрите кримінальне провадження щодо можливого фальшування громадських слухань представниками "Миронівського хлібопродукту". Йдеться про громадські слухання щодо будівництва поруч із селом комплексу курників – "бригади".

"Справа в тому, що до нашої сільської ради входить два села – Василівка і Заозерне. А громадські слухання проводили лише у Василівці, мешканців Заозерного взагалі не поінформували. Так вийшло, що дозвіл на будівництво нової "бригади" дало 90 людей. А ми зібрали в Заозерному 346 підписів людей, які були проти цього будівництва", – розповіла активістка із Заозерного Оксана Базилюк.

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Автори скарги розраховують на те, що Євробанк високо цінує свою репутацію і зможе вплинути на підприємство, з яким співпрацює.

Вони (ЄБРР – 24 канал) гарантують, що їх клієнти втілюють проекти, які відповідають найвищим стандартам – міжнародним або стандартам ЄС. І, як мінімум, відповідають законодавству України,

– пояснила Альона Міскун.

Старший радник ЄБРР Антон Усов прогнозує, що незалежне розслідування Банку може тривати щонайменше декілька місяців.

Лише в день виходу програми редакція BIHUS.Info отримала листа від ПАТ "Миронівський Хлібопродукт" з письмовими відповідями на запит на інтерв’ю. Зокрема, там написано: "Компанії "МХП" відомо про скарги, які було розміщено на сайтах. На жаль, до "МХП" їх направлено не було. Але наші колеги із ЕБРР повідомили нам про них. Ці скарги були направлені від декількох жителів трьох сіл, це не колективне бачення, тобто не звернення громади, але звернення декількох осіб".

Також у компанії запевнили, що діють виключно в рамках українського законодавства та норм ЄС. Зокрема, щодо руйнування будинків у селі Оляниці в листі зазначено: "Ми використовуємо дороги, які були збудовані державою. Ми не порушуємо правил дорожнього руху, тому якщо вантажівка за вагою перевищує допустиму норму, ми використовуємо інші шляхи. Варто зазначити, що компанія також будує нові дороги за власні кошти, які ведуть до об’єктів холдингу".

Повний випуск програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" дивіться тут.