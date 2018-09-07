СБУ разоблачила группу хакеров, которые грабили иностранные банки

Служба безопасности Украины прекратила деятельность международной хакерской группировки, которая специализировалась на хищении и легализации денежных средств, снятых со счетов клиентов банковских учреждений из более чем двадцати стран мира.

Как сообщает пресс-служба СБУ, с помощью специального программного обеспечения они получали доступ к персональным данным юридических лиц банков из стран Евросоюза, Южной Азии и пост-советского пространства. Потом они формировали в банковских системах фальшивые платежные документы и выводили деньги со счетов коммерсантов.

Легализация украденных средств происходила через ряд фиктивных финансовых операций с фирмами-посредниками, часть из которых была подконтрольна российским спецслужбам. Каждый из участников сделки получал оговоренный процент от суммы похищенных средств.

Во время санкционированных следственных действий по местам жительства участников группировки в Киеве, Черновцах, Одессе и Вознесенске правоохранители изъяли финансовую документацию, подтверждающую факты подделки банковских гарантий и незаконное перечисление похищенных денежных средств через популярные банковские системы.

Сотрудники СБУ также обнаружили электронное письмо, которое доказывает легализацию похищенных средств, в частности через контрагентов связанных со спецслужбами РФ,

– говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали организатора группировки – гражданина одной из стран Ближнего Востока и сообщника, который непосредственно отвечал за техническое обеспечение сделки. Сейчас проводится экспертиза для подтверждения факта несанкционированного вмешательства в работу международных учреждений. Организатору и двоим фигурантам дела объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к уголовной ответственности всех членов организованной группировки и их иностранных сообщников.

К слову, на днях сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве деятельность группы злоумышленников, которых подозревают в хищении залогового имущества одного из государственных банков.