"Мы еще не начинали": что кроется за дерзким заявлением путина и какие сценарии завершения войны

россия ведет свою захватническую войну против Украины уже почти полгода. Похоже, что вождь страны-агрессора так и не осознал, что обречен проиграть. Потому начал говорить о том, что "еще даже не начинал воевать". Очевидно российский глава не знает о том, что действия говорят громче слов. Украина же стойко держит удар и мощно дает ответы оккупантам.

Для чего враг вербует латвийских чиновников, что стоит за словами путина о "мы еще не начинали воевать серьезно", реально ли в россии провести тотальную мобилизацию, учитывая нынешние обстоятельства места – времени, какая модель существования лучше всего подходит для нововременной россии и какие могут быть варианты завершения войны – эксклюзивно сайту 24 канала рассказал политтехнолог Алексей Голобуцкий.

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Новые усилия кремля

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена с маленькой буквы – это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.

Для чего россии понадобилось вербовать чиновников в литовском пограничье с латвийской стороны?

Если речь идет именно о лояльных к российской власти латвийцам российского происхождения, то это может потребоваться россиянам для ведения подрывной работы на местах чужими руками. Однако шансы на успех здесь не слишком большие, ведь даже российские лоялисты с латвийской стороны не являются "совками" в привычном нам понимании этого слова. Явно не коллаборантами украинского образца.

Латвийские совки привыкли поступать гораздо прагматичнее. Местные россияне не так уж глупы, чтобы отказаться от привилегий страны ЕС ради сомнительной службы исторической родине. Да, они хотят говорить по-русски, хотят, чтобы все было по-русски написано, не хотят учить латвийский язык. И в то же время не хотят избавляться от паспорта гражданина Европейского Союза.

Поэтому все эти усилия российской верхушки ровно ничего не стоят. Понимаете, Латвия является страной НАТО. Завербованные чиновники не помогут россии завоевать Латвию. Единственный способ, который может пригодиться – быстрая военная агрессия. И даже в таком случае ответ от Альянса не заставит себя долго ждать.

Закрадывается подозрение, что все или большинство денег, выделенных на вербовку, уже успели успешно распилить.

По словам Голобуцкого, путин сам поверил в то, что говорит / Фото предоставлено спикером

Дерзкое заявление путина

Алексей, как вы для себя трактуете слова путина, что, мол, мы еще даже не начинали воевать?

российский президент живет в собственном параллельном мире, который сильно отличается от реального. Но любой человек, 20 лет находящийся на самой высокой ступени властной иерархии, однажды теряет связь с реальностью. А особенно в условиях авторитаризма. Чиновник склонен при таких обстоятельствах терять те качества, которыми обладал в самом начале своего пребывания на должности.

Скорее всего, наш недруг просто сам себя убедил в правдивости всего, что, как ему кажется, реально. Ведь первоначальный план провалился. И путин отказывается в это верить. Следовательно, придумал себе другой план, который, с его точки зрения, удается осуществить.

То есть все, что было за 4 месяца до этого – это не его вина, не проблема. Виноват кто угодно, только не он. Вот, как он думает.

Согласно его новому плану, все "еще даже не начиналось". Другое дело в том, а какой именно это план, собственно? Я лично не имею ни малейшего представления об этом. Если рассматривать его слова с учетом того, что хозяин кремля до этого почти все 20 лет так же был изолирован от всех проблем, неудобных ситуаций и тому подобное, то удивляться перестаешь и вовсе.

У путина деформирована картина действительности / Фото Getty Images

Сидение за полукилометровым столом во время встречи с подчиненными – это лишь лишнее доказательство того, что в путинском сознании картина действительности деформирована.

А с другой стороны, могу предположить, что действительно кремлевский диктатор знает, как развивается ситуация в Украине и пытается такими громкими заявлениями о том, что это только начало, отохотить наших партнеров от дальнейшей устойчивой поддержки нашего государства. Соответственно, фокусируясь на попытках посеять раздор на западе, как-то его запугав.

План может заключаться в том, что при невозможности одержать военную победу, нужно сконцентрироваться на том, чтобы одержать победу дипломатическую.

Может ли это означать, что президент страны-оккупанта готовит предпосылки для тотальной мобилизации? Мы уже можем видеть, как россияне готовят соответствующую законодательную базу в бизнес-сфере.

То, что в кремле делают с экономикой, я бы назвал созданием минимально необходимых условий, при которых он еще сможет выдержать эту войну некоторое время.

Проблема в том, что все те, кто призывает к полной мобилизации, вроде того же Стрелкова, все же иногда понимают, что это идея из области фантастики. Здесь же нельзя так взять и набрать одним махом от миллиона до двух военных.

Ну, то есть, чисто физически это сделать можно, но эффект для экономики будет убийственным. Должна была быть создана заблаговременно специальная мобилизационная экономическая модель. То есть путину, по большому счету, следовало создать аналог сталинской мобилизационной экономики конца 30-х, начала 40-х годов прошлого века.

В современных условиях что-то такое сделать в россии просто невозможно. Чтобы построить необходимую экономическую конструкцию, нужно потратить немало времени. Целые десятилетия кропотливого труда. Включая системную работу по уничтожению наименьшего намека на сопротивление внутри РФ. По примеру сталинских репрессий в течение 20-х, 30-х годов. При этом во всех без исключения звеньях общества: от военных до крестьянства.

Кроме этого, нужно воспроизвести надлежащие экономические условия, когда люди будут готовы работать, обливаясь потом за скудный паек. Сегодня же, даже при всей ужасной разнице между москвой и периферией, современная россия – это страна, которая не голодает. Более того, она еще и умудряется экспортировать излишки продовольствия.

Поэтому мы видим, что того, что было актуально для совка, в россии не существует. Чтобы проводить всеобъемлющую мобилизацию, в современном мире нужно строить страну по образцу КНДР. Со всеми присущими такой политической системе социально-экономическими атрибутами.

При отсутствии возможности действовать, как хочется, путину придется действовать по ситуации. То есть все, что он сможет – это скрытая или частичная мобилизация. По сути, так сейчас и происходит. Об этом уже известно всем.

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Следует добавить, что путину хочется добиться максимального результата при минимальных усилиях из-за его собственного страха. Пока он отдаст приказ становиться на мобилизационные рельсы, на внутренней кухне может закипеть.

И во-вторых, тогда уже придет время, когда начнут по-настоящему действовать санкции. Европа в таком случае, не долго думая, откажется от газа. Чем путин будет пытаться хуже сделать ЕС – тем быстрее они будут искать альтернативных поставщиков этого энергоносителя.

А следовательно, понимая то, как ситуация может усложниться, путин просто выжидает удачного момента. Возможно, ждет каких-нибудь хотя бы тактических успехов на фронте. Скажем, пока его войска захватят полностью Луганскую и Донецкую области. К тому времени уже всем в спины морозным дыханием будет дышать зима. К тому же назреют энергетический и продовольственный кризисы.

Тут-то российский сатрап и начнет доставать козыри из рукавов. Причем мобилизации среди них явно не будет. Она просто окажется ненужной в таких условиях.

По словам эксперта, путин выжидает хотя бы каких-то успехов в Украине / Фото Getty Images

Почему гиркина до сих пор не посадили за упадочные видео о поражениях российской армии? Он же подпадает под действие вновь принятого закона о дискредитации российских убийц.

россия – не Советский Союз. Как бы это странно ни звучало. Даже с учетом сегодняшних реалий тамошней мрачной политической действительности. Пока что россия – только авторитарная деспотия.

Недавно читал материал о том, что, когда в россии хотели запретить Youtube, по результатам социологического исследования, проведенного накануне, обнаружили, что огромное количество людей отдает этой платформе абсолютное преимущество. И потому решили не заходить так далеко, боясь подвергнуться массированной резко негативной реакции.

То есть, это все-таки до сих пор такая гибридная система. россия – очень сложная страна. Да и нельзя исключать, что у самого гиркого может быть "крыша" у ФСБ. В конце концов, у него много единомышленников, которые являются завсегдатаями в праворадикальных кругах. А таких российских агрессивных имперцев в кремле тоже боятся нешуточно.

Варианты завершения войны в Украине

Как, по вашему мнению, может закончиться война в Украине?

Первый сценарий сводится к тому, что у нас будет несколько лет оставаться текущий статус-кво. А через несколько лет будет новая война. И она, скорее всего, точно станет финальным аккордом в нашем с россиянами противостоянии не на жизнь, а на смерть.

сводится к тому, что у нас будет несколько лет оставаться текущий статус-кво. А через несколько лет будет новая война. И она, скорее всего, точно станет финальным аккордом в нашем с россиянами противостоянии не на жизнь, а на смерть. Вторым вариантом станет просто война на истощение. Здесь уже за основу нужно будет брать ресурсный потенциал сторон. У кого ресурсная база измотается быстрее – тот и проиграет.

станет просто война на истощение. Здесь уже за основу нужно будет брать ресурсный потенциал сторон. У кого ресурсная база измотается быстрее – тот и проиграет. А третий вариант – наиболее положительный, как ни странно, с точки зрения украинского будущего. Мы выбиваем захватчиков с Юга, что-то делаем с Донбассом, и путин в отчаянном порыве, воспринимая все, что произошло как катастрофу, запускает алгоритм, что в конце концов приведет к распаду россии.

Сначала объявляет полную мобилизацию, пусть и демонстративную, но все же подрыв ядерной ракеты где-то на Новой Земле. Западу не останется ничего другого, кроме как адекватно отреагировать. И в итоге ситуация переходит границы контролируемости и приводит к дезинтеграции россии как таковой. А с ней и окончательный демонтаж феномена постсоветского пространства.

Наконец-то сработают заложенные еще более ста лет назад после красного переворота бомбы с часовым механизмом. Единичные проявления этого детонирования, предпосылки к нему мы уже видим. Армения, Азербайджан, Узбекистан и так далее. Когда труп российского государства разложится, все бывшие его территории уйдут в свободное плавание.

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