Сценарий большой войны с Украиной откладывается
22 февраля 2022 , 17:29Читати новину українською
Источник:фейсбук Ильи Яшина
Дума признала независимость псевдореспублик Донбасса. Проголосовали единогласно: не нашлось ни одного депутата, кому хватило бы мужества выступить против.
Чем обернется эта путинская авантюра? Вкратце давайте зафиксируем несколько важных моментов.
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Что натворил Путин
- Путин фактически отменил минские соглашения. Это радикальный разворот: еще несколько дней назад он убеждал Макрона, что альтернативы этим соглашениям нет, они незыблемы. Теперь сам их уничтожил.
- Смысл этого маневра в том, чтобы принудить Запад (в первую очередь США) к новым переговорам по структуре европейской безопасности. Поскольку минские соглашения ушли в историю, необходимо договариваться заново. Если западники будут уклоняться, Путин продолжит шантажировать войной.
- Кремль не стал принимать так называемые "ЛНР" и "ДНР" в состав России. Ему эти территории нужны исключительно как рычаг давления на Запад. Регион окончательно превращается в разменную монету в большой геополитической игре. На людей, которые там живут, Путину плевать.
- По сути, Донбасс погружается в серую зону, где нет правового поля и легальной политики. Регион окажется в полной изоляции и при этом будет тотально зависеть от российских денег. Международной субъектности не получат, но и полноценными субъектами РФ тоже не станут. Это все ударит в первую очередь по людям, которые в обозримой перспективе так и не смогут вернуться к нормальной жизни.
Путин уничтожил минские договоренности и спровоцировал экономический кризис / Фото Getty Images
Важно Путин потерял Украину окончательно
- Ну и важно понимать, что Путин спровоцировал крупный экономический кризис, который придется расхлебывать всем гражданам России. У нас и так с 2014 года последовательно падает уровень доходов, и этот процесс продолжится. Нас ждет обесценивание рубля, рост цен на все основные продукты, на коммунальные тарифы, а также сокращение социальной поддержки со стороны государства. Проще говоря: жизнь станет дороже, а люди беднее.
- Единственная хорошая новость (если вообще уместно говорить "хорошая новость" в такой ситуации) в том, что сценарий большой войны с Украиной как минимум откладывается на неопределенный срок. Хотя риски все равно сохраняются, конечно.
Другие страны тоже имели свои псевдореспублики, как на Донбассе: смотрите видео