Есть пример Украины и ядерного оружия: политолог предположил, каким будет сценарий распада России

Крах России уже близок. Украине главное отвоевать свои территории, а учитывать междоусобия внутри врага она не будет.

Об этом 24 Каналу рассказал Олег Лисовой – политолог. По его словам, жизнь после распада России однозначно есть.

Смотрите также "Россия напала на независимое государство": пьяная россиянка в самолете провела акцию "поддержки Украины"

Уничтожать Россию нужно вместе

Олег Лисовой подчеркнул, что Россия должна быть максимально фрагментирована. Поэтому не стоит бояться ядерного оружия, которое окажется в каком-либо из государств. К тому же у Запада тоже есть инструменты влияния.

"У Запада есть опыт по той же Украине. У нас было ядерное оружие, у нас нет ядерного оружия и мы адекватное государство", – пояснил он.

По его мнению, Россия может распастись на государства, которые будут вести адекватную политику.

Как это будет быстро происходить, все зависит от того, насколько мир будет монолитным в вопросах разрушения империи.

– рассказал политолог.

Он отметил, что главное для Украины выйти на свои государственные границы. Тем более что формула нашей победы состоит в возвращении территорий и разрушении Российской империи.

"До тех пор пока будет существовать этот монстр на нашей границе, то вопрос следующей войны уже просто будет отложен во времени", – подчеркнул Лисовой.

По его словам, нам нужно понимать, что они или мы. Мероприятие же должно быть готово к сотрудничеству с десятком государств, которые образуются на месте России.

Что будет на месте России

Политолог сообщил, что процессы, которые будут происходить после распада России, не должны волновать украинцев, потому что они заливают кровью наше государство и убивают наших граждан.

По его мнению, все же кровопролития не будет

"Россия истощится сейчас в этой войне экономически и физически", – добавил он.

Лисовой убежден, что более бедные регионы будут пытаться что-то урвать, более богатые – будут вести себя более сдержанно.

Как локализовать эти конфликты? Я думаю, если Запад введет преференции определенным частям России, поэтому они быстренько ядерное оружие отдадут и усмирятся,

– сообщил он.

По его мнению, любой сценарий, который там будет проходить, будет играть нам на пользу.

Россия на грани распада: главные новости