"Счастье не в деньгах, а в их количестве": чему радовались украинцы в 2021 году
29 декабря 2021 , 22:39Читати новину українською
В течение 2021 года 7% украинцев были очень счастливыми. Еще 46% респондентов признались, что преимущественно были счастливыми.
В то же время несчастливыми были 27%, а совсем несчастливыми – 8%. По сравнению с 2019-м годом количество счастливых украинцев существенно уменьшилось.
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Счастье не в деньгах, а в их количестве. Уровень счастья соотносится с материальным состоянием: состоятельные респонденты значительно чаще заявляли о том, что были счастливыми в течение года, чем беднее,
– говорится в сообщении.
Более того, чем богаче респонденты, тем позитивнее у них ожидания относительно будущего 2022 года.Обратите внимание! Исследование состоялось в течение 17-22 декабря 2021 года. Участие в нем приняли 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.
Чему радовались украинцы в 2021
В 2021 украинцы больше всего радовались за:
- значительные жизненные успехи родных – 20.1% респондентов;
- достижение значительных успехов в работе, учебе или творчестве – 16.6% респондентов;
- интересное путешествие – 12.9% респондентов;
- выздоровление от тяжелой или хронической болезни – 9.4% респондентов;
- переход на лучшую работу – 8.8% респондентов;
- новая любовь – 6.4% респондентов;
- примирение с родственниками или друзьями – 5.5% респондентов;
- рождение ребенка – 4.9% респондентов;
- изменение семейного положения – 4.7% респондентов;
- переезд в лучшее жилье – 3.7% респондентов;
- получение наследства или выигрыш в лотерею – 1.3% респондентов;
- остальное – 5.6%.
Сколько украинцев в этом году испытывали стресс
- Данные социологического исследования "Рейтинга" свидетельствуют, что в течение 2021 года более 40% украинцев часто испытывали стресс.
- Еще более 29% опрашиваемых иногда находились в состоянии стресса.
- Люди с более низким доходом чаще сообщали о чувстве стресса.
- Также в течение 2021 года украинцы чувствовали любовь к другим гораздо чаще, чем любовь к себе.