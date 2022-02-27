Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы, – глава ОГА

Глава Луганской областной государственной администрации заявил, что после ожесточенных боев Счастье и Станица Луганска на грани гуманитарной катастрофы. Власть не может доставить людям даже хлеб и воду.

В частности, власть не может помочь людям из-за атаки оккупантов. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай 27 февраля.

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Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы

Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы. Населенные пункты оккупированы и почти уничтожены, русские оккупанты почти сравняли их с землей,

– написал Гайдай.

Политик объяснил, что от обстрелов оккупантов массово пострадали частные и многоквартирные дома, а также объекты инфраструктуры.

Люди вынуждены постоянно находиться в подвалах.

Власть не может привезти людям хлеб и воду

Мы не можем провести эвакуацию населения или хотя бы завезти людям хлеб и воду.

Нет коммуникаций и возможности их восстановить,

– сообщил Гайдай.

Глава администрации обратился в международные гуманитарные организации, в Красный Крест Украины с призывом о помощи.

Он пояснил, что российские войска должны прекратить обстрелы и дать возможность законным украинским властям оказать помощь населению и предотвратить гуманитарную катастрофу.

Счастье и Станица Луганская страдает от гуманитарной катастрофы / Фото из фейсбука Сергея Гайдая

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