Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы, – глава ОГА
Глава Луганской областной государственной администрации заявил, что после ожесточенных боев Счастье и Станица Луганска на грани гуманитарной катастрофы. Власть не может доставить людям даже хлеб и воду.
В частности, власть не может помочь людям из-за атаки оккупантов. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай 27 февраля.
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Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы
Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы. Населенные пункты оккупированы и почти уничтожены, русские оккупанты почти сравняли их с землей,
– написал Гайдай.
Политик объяснил, что от обстрелов оккупантов массово пострадали частные и многоквартирные дома, а также объекты инфраструктуры.
Люди вынуждены постоянно находиться в подвалах.
Власть не может привезти людям хлеб и воду
Мы не можем провести эвакуацию населения или хотя бы завезти людям хлеб и воду.
Нет коммуникаций и возможности их восстановить,
– сообщил Гайдай.
Глава администрации обратился в международные гуманитарные организации, в Красный Крест Украины с призывом о помощи.
Он пояснил, что российские войска должны прекратить обстрелы и дать возможность законным украинским властям оказать помощь населению и предотвратить гуманитарную катастрофу.
Счастье и Станица Луганская страдает от гуманитарной катастрофы / Фото из фейсбука Сергея Гайдая
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