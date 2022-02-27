Зокрема влада не може допомогти людям через атаку окупантів. Про це повідомив глава Луганської ОДА Сергій Гайдай 27 лютого.
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Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи
Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи. Населені пункти окуповані та майже знищені, російські окупанти майже зрівняли їх з землею,
– написав Гайдай.
Політик пояснив, що від обстрілів окупантів масово постраждали приватні та багатоквартирні будинки, а також об'єкти інфраструктури.
Люди змушені постійно перебувати в підвалах.
Влада не може привезти людям хліб та воду
Ми не можемо провести евакуацію населення чи бодай завезти людям хліба і води.
Немає комунікацій і можливості їх відновити,
– повідомив Гайдай.
Глава адміністрації звернувся до міжнародних гуманітарних організацій, до Червоного Хреста України із закликом про допомогу.
Він пояснив, що російські війська мають припинити обстріли і дати можливість законній українській владі надати допомогу населенню та запобігти гуманітарній катастрофі.
Щастя та Станиця Луганська потерпає від гуманітарної катастрофи / Фото з фейсбука Сергія Гайдая
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