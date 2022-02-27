Зокрема влада не може допомогти людям через атаку окупантів. Про це повідомив глава Луганської ОДА Сергій Гайдай 27 лютого.

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Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи

Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи. Населені пункти окуповані та майже знищені, російські окупанти майже зрівняли їх з землею,

– написав Гайдай.

Політик пояснив, що від обстрілів окупантів масово постраждали приватні та багатоквартирні будинки, а також об'єкти інфраструктури.

Люди змушені постійно перебувати в підвалах.

Влада не може привезти людям хліб та воду

Ми не можемо провести евакуацію населення чи бодай завезти людям хліба і води.

Немає комунікацій і можливості їх відновити,

– повідомив Гайдай.

Глава адміністрації звернувся до міжнародних гуманітарних організацій, до Червоного Хреста України із закликом про допомогу.

Він пояснив, що російські війська мають припинити обстріли і дати можливість законній українській владі надати допомогу населенню та запобігти гуманітарній катастрофі.

Щастя та Станиця Луганська потерпає від гуманітарної катастрофи / Фото з фейсбука Сергія Гайдая









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